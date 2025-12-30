اسکان اضطراری ۱۰۷ نفر و رهاسازی ۱۵۳ دستگاه خودرو گرفتار در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شدت بارشها از هفتم دیماه و بروز خساراتی در ۱۰ شهرستان، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر بار دیگر در کنار مردم قرار گرفته و عملیات امداد و نجات از همان دقایق اولیه آغاز شد و کماکان شاهد تداوم سیر امدادرسانیها هستیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان سه شنبه شب در نشست مدیریت بحران که با حضور استاندار و مدیران کل دستگاههای خدمت رسان در منطقه قلعه تل شهرستان باغملک برگزار شد، با اشاره به فعالیتهای امدادی این جمعیت در امدادرسانی به متأثرین از بارشهای اخیر، اظهار کرد: بارشهای سنگین موجب بالا آمدن آبهای سطحی و ورود آب به برخی منازل شهری و روستایی و به تبع آن بروز خساراتی در ۱۰ شهرستان از جمله خیابانهای حافظ شمالی و جنوبی، پارک جنگل، مناطق حر، تختی و روستاهای کول فرح، اژگیل و پرچستان شهرستان ایذه - مناطق باوانگرد، آب گندو، قلعه تل، تنگه کرد، دوراهی اسلام آباد شهرستان باغملک - سطح شهر مسجدسلیمان -مناطق طالقانی، کوه ۱۷ شهریور، کمپ خیر آباد، شهرک حور، روستاهای آباران و جودکی شهرستان آغاجاری - منطقه کوشک، روستاهای میثم، طاقا و آبژدان شهرستان اندیکا -منطقه مسکن مهر شهرستان لالی-مناطق عوافیر و کایدن شهرستان باوی- رستم آباد شهرستان رامهرمز -خرمن خاک شهرستان شوشتر و گزین شهرستان هفتکل شد و تیمهای امدادی هلالاحمر با حضور سریع مؤثر اقدامات گستردهای برای حمایت از متأثرین و کاهش خسارات ناشی از حوادث انجام دادهاند.
حسن عبودی مزرعی افزود: تاکنون تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر با حضور مستمر و استفاده از ظرفیتهای امدادی این جمعیت، به ۷۷۵ خانوار شامل ۲ هزار و ۹۷۵ نفر متأثر از سیلاب و آبگرفتگی خدمات اضطراری ارائه و اسکان اضطراری فراهم کرده و اقلام ضروری بین متأثرین توزیع کردهاند.
وی با تشریح برخی خدمات امدادی ارائه شده در این مناطق، بیان کرد: در این مدت، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر ۱۰۷ نفر از متأثرین را به صورت اضطراری اسکان داده و ۱۵۳ دستگاه خودرو گرفتار در مسیرهای برفگیر و آبگرفته را رهاسازی کردهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان ادامه داد: تیمهای عملیاتی در این مدت علاوه بر اهدای اقلام زیستی نظیر ۲۲ تخته چادر، ۶۷۳ تخته پتو، ۳۰۷ تخته موکت، ۶۰ شعله والور، ۱۰۱ کلمن آب، ۶ ست ظروف، ۳۶ شعله فانوس، ۶۷ بسته اقلام بهداشتی، ۶۰ بشکه آب و ۴۷۸ کیلوگرم نایلون پوششی، اقلام و بستههای غذایی از جمله برنج، روغن، چای، ماکارونی و کنسروجات را به منظور تغذیه اضطراری بین متأثرین توزیع کردهاند.
عبودی مزرعی تاکید کرد: عملیات امدادرسانی با تمام توان ادامه دارد و تمامی تیمهای عملیاتی میکوشند با تمرکز بر عملیات رهاسازی، اسکان اضطراری و توزیع اقلام امدادی است پس از ارزیابی میدانی و پایش شرایط مناطق امدادرسانی را به بهترین وجه و در سریعترین زمان ممکن به انجام رسانند.
وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از مردم خواست: از تردد غیرضروری در مسیرهای برفگیر و آبگرفته خودداری کرده و در صورت نیاز فوری با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند تا خدمات امدادی به موقع و به شکل ایمن ارائه شود.
نظر شما