برخورد با بانوان باید سرشار از مهربانی و منطق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه بندرعباس با تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) به تبیین جایگاه والای زن در اندیشه اسلامی پرداخت و گفت: در قبال زن به عنوان نیمی از جامعه، ما هرگز مانند غرب نگاه ابزاری نداریم؛ امروز در جوامع غربی حتی برای فروش کالا از زنان استفاده میشود و ابتذال به یک بازار درآمدزا تبدیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه اسلام به مقام زن میبالد، افزود: در دامان زن است که انسان به مقامهای بلند میرسد؛ زن در اسلام ریحانه است و به گل تشبیه شده، نه ابزار.
امامجمعه بندرعباس نقش زنان را در حفظ بنیان خانواده حیاتی دانست و تصریح کرد: زنان نباید اجازه دهند توطئههای غرب علیه کیان خانوادههای ایرانی اثرگذار شود، چرا که در غرب بنیان خانواده فروپاشیده و آنان همین الگو را میخواهند در جامعه اسلامی پیاده کنند.
وی با هشدار نسبت به آثار اجتماعی بیتوجهی به پوشش اسلامی اظهار داشت: بیتوجهی برخی بانوان به حجاب، تنها به خود آنان آسیب نمیزند بلکه بنیان خانوادههای دیگر را نیز دچار لطمه میکند؛ در نهایت نخستین آسیبها متوجه خانواده خودشان خواهد بود.
عبادیزاده با اشاره به نقش زنان در پیشرفت کشور گفت: زن بخش مهمی از هویت جامعه است و انقلاب اسلامی مدیون زنان است. امروز حتی یکی از مدلهای پهپادهای پیشرفته کشور توسط چند بانوی دانشمند طراحی شده است که این نمونهای از درخشش زنان در مسیر علمی و دفاعی ایران است.
وی در عین حال بر لزوم برخورد منطقی و دلسوزانه در موضوع حجاب تأکید کرد و گفت: در برابر بانوان کمحجاب نباید رفتار تند و خشن داشت؛ چنین برخوردهایی موجب دوقطبی در جامعه میشود. باید با مهربانی و بر اساس اصول امر به معروف و نهی از منکر با آنان سخن گفت.
در بخش دیگری از سخنان خود، امامجمعه بندرعباس به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: این وحدت، وحدت در آرمانهاست؛ اگر محقق شود، دانشگاه به ارزشهای الهی نزدیک میشود و حوزه نیز از دستاوردهای علمی بهرهمند خواهد بود. حوزه علمیه با بیش از ۱۱۰۰ سال سابقه، یک پشتوانه عظیم علمی برای کشور است.
وی همچنین با اشاره به رزمایش ضدتروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: این رزمایش با حضور ده کشور بزرگ دنیا و به رهبری نیروهای مسلح ایران برگزار شد. تعریف ما از تروریسم با غرب تفاوت دارد؛ آنها هر کس مخالف منافعشان باشد تروریست میخوانند، اما در نگاه ما تروریست به معنای افراطگرا و تجزیهطلب است.
عبادیزاده در پایان به توانمندی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی برای جاسوسی سراغ افراد ضعیف و دارای مشکلات روحی میرود، اما ایران نیز در عرصه اطلاعاتی با شاهکارهای خود توانسته به عمق دشمن نفوذ کند؛ برخورد دقیق موشکهای ایرانی با اهداف حساس رژیم صهیونیستی نمونهای از این توانمندی بزرگ است.
