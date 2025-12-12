سومین رویداد روز جمعیت سپاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سومین رویداد روز جمعیت سپاه» با حضور حجتالاسلام و المسلمین عبدالله حاجصادقی (نماینده ولی فقیه در سپاه)، سردار سرتیپ پاسدار سید حجتالله قریشی (معاون هماهنگکننده سپاه)، سردار صابری مقدم (دبیر قرارگاه جوانی جمعیت سپاه) و خانوادههای معظم شهدا در تهران برگزار شد.
این مراسم که به صورت ویدئوکنفرانس برای تمام قرارگاههای سپاههای استانی و ردههای سپاه در سراسر کشور نیز پخش میشد، به بررسی عملکرد، تبیین راهبردها و تقدیر از فعالان حوزه جوانی جمعیت اختصاص داشت.
در این مراسم سردار صابری مقدم، دبیر قرارگاه جوانی جمعیت سپاه، با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه خبر پیری کشور، خبر دهشتناکی است، اظهار کرد: ما در سال ۱۳۹۶ جزو ۷۷ کشور جوان دنیا بودیم، اما با روند فعلی در سال ۱۴۰۵ در تله باروری قرار گرفته و جزو ۱۱ کشور پیر دنیا میشویم. پیشبینی میشود در سال ۱۴۲۰ سومین کشور پیر دنیا و در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به حدود ۳۱ میلیون نفر کاهش یابد که انشاءالله اینطور نخواهد شد.
وی دو اقدام اساسی سپاه در این حوزه را تبدیل دغدغهها به برنامه مدون و ایجاد ساختار قرارگاهی با ۵۴ قرارگاه زیرمجموعه در سراسر کشور دانست و افزود: روند متأهلین در سپاه افزایش پیدا کرده و مجردین روند کاهشی را دارند. ما حدود ۱۸ درصد مجرد داشتیم که ۱۱ درصد آن مربوط به کارکنان جدیدالورود با کمتر از سه سال خدمت است. همچنین روند کارکنان دارای سه فرزند و بالاتر در سه سال اخیر، مثبت و افزایشی بوده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه: صبر خانواده شهدا جهادی کمتر از شهادت نیست / سپاه و بسیج باید پیشتاز جهاد فرزندآوری باشند
در ادامه حجتالاسلام و المسلمین عبدالله حاجصادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه، با تبریک ولادت حضرت زهرا (س)، صبر خانوادههای شهدا را جهادی بزرگ توصیف کرد و گفت: شهید به فرموده قرآن از لحظه شهادت، جشنش شروع میشود، اما آنکه باید پس از او صبر کند، مقاومت کند و این راه را با قدرت ادامه دهد، خانواده شهداست. زینبها هستند، امام زینالعابدینها هستند. این صبر، از آن جهاد کمتر نیست.
وی با اشاره به اینکه تحدید نسل یکی از توطئههای دشمن و یک اشتباه استراتژیک است، تصریح کرد: آمدند به ما گفتند فرزند کمتر، زندگی راحتتر. خودشان در غرب با دو برابر نرخ مسلمانها دارند فرزند میآورند.
حجتالاسلام و المسلمین حاجصادقی افزود: همانطوری که بهترین و پیشتاز همه حرکتهای جهادی، سپاه پاسداران و بسیج بوده، امیدواریم در این عرصه هم سپاه و بسیج با پیشتازی، با جهاد، بتواند کار تحولی بزرگی را انجام دهد.
وی ادامه داد: موضوع «تحدید جمعیت» که حالا من تذکر هم بدهم این «تحدید» با «ح» جیمی است؛ یعنی محدود کردن کشور امام زمان (عج). تحدید جمعیت، یکی از تهدیدات دشمن است. یکی از عرصههای پیچیده و چند وجهی است که ما متأسفانه از بعد از دهه ۶۰ با شعار فریبنده «فرزند کمتر، زندگی بهتر» گرفتار آن شدیم.
معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: بسیار لطیف و ظریف، آرامآرام شروع کردند به تبلیغاتی که منجر به تغییر سبک زندگی ما بشود؛ از مراودات خانوادگیمان تا کوششمان، تا ظاهر زندگیمان، تا مواد غذاییمان که بخشی از مشکلات ناباروریهای امروز نیز به همین موضوع برمیگردد و تا سختگیری برای ازدواج، سخت کردن فرزندآوری، و آرامآرام بهسمت اینکه نعوذبالله حیوان را جایگزین اولاد کنند.
سردار قریشی با انتقاد از تفکر اول تأمین معیشت، بعد ازدواج و فرزندآوری افزود: یکی از گرفتاریهای ما این است که این تفکر تغییر یافته است. امروزه اینگونه مطرح میشود که ابتدا باید مسائل معیشتی و مسکن حل شود و سپس به ازدواج و فرزندآوری اقدام کرد. این نگرش برخلاف اعتقاد گذشته ما است که برکت را در خود ازدواج میدانستیم.
وی با تأکید بر اینکه سپاه در مقابله با این چالش، موضعی فعالانه اتخاذ کرده است، افزود: اکنون در وضعیت حمله به این تحدید قرار داریم.
در بخش پایانی این رویداد، از خانوادههای معظم شهدای شاخص، خانوادههای منتخب پایور و وظیفه و همچنین فرماندهان و قرارگاههای برتر در زمینه ترویج جوانی جمعیت تقدیر شد.
در این بخش، یاد و خاطره شهید حاج حسین سلامی، شهید امیرعلی حاجیزاده، شهید محمود باقری، شهید محمدباقر طاهرپور، شهید داوود شیخیان، شهید محمدرضا نصیرباغبان و شهید مسعود شانهای گرامی داشته و از خانوادهای محترم آنان تجلیل به عمل آمد.
