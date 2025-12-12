به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن ابراهیمی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه میناب، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تشریح جایگاه «امید به رحمت الهی» در نگاه دینی، آن را عامل حرکت فرد و جامعه دانست و یأس را «بزرگ‌ترین ضربه به ایمان» معرفی کرد.

ابراهیمی در خطبه نخست با ادامه مباحث «سپاهیان عقل و جهل» از منظر امام صادق (ع) گفت: طمع در رحمت الهی، به‌معنای امید به فضل خداست و نه‌تنها رذیلت نیست، بلکه اساس عبودیت و نشانه ایمان است.

وی در مقابل، یأس را «تصور بسته‌بودن راه نجات» دانست و افزود: یأس بزرگ‌ترین ضربه به ایمان انسان است.

خطیب نماز جمعه میناب با اشاره به آیات قرآن کریم اظهارداشت: ناامیدی نشانه گمراهی است و خداوند بندگان را از آن برحذر داشته است.

وی با نقل احادیثی از پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) دعا را «کلید رحمت» خواند و گفت: اگر مؤمن بداند خدا چه پاداشی برایش آماده کرده، هرگز مأیوس نمی‌شود.

آثار فردی و اجتماعی امید و یأس

نماینده مردم هرهرمزگان در مجلس خبرگان یأس را «آفت زندگی» عنوان کرد و گفت: نگاه مأیوس‌کننده، انسان را در سپاه جهل قرار می‌دهد، اما امید قدرت حرکت و اصلاح می‌بخشد.

وی افزود: در خانواده نیز یأس موجب سنگینی روابط می‌شود اما امید به رحمت خدا آرامش و امکان حل مشکلات را فراهم می‌کند.

تأثیر امید در اقتصاد و مدیریت

امام جمعه میناب با اشاره به شرایط اقتصادی تأکید کرد: بزرگ‌ترین خطر برای فعالیت اقتصادی، یأس است. امید به رزق الهی، انسان را پویا و تلاشگر نگه می‌دارد.

وی همچنین مدیرانی را که نگاه مأیوسانه دارند به «ایجاد نکردن تحول» متهم کرد و گفت: مدیر امیدوار تصمیم‌های بزرگ و شجاعانه می‌گیرد.

رزمایش سهند ۲۰۲۵؛ نماد ایران مقتدر

آیت‌الله ابراهیمی در نخستین محور خطبه دوم به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» اشاره کرد و آن را «نقطه عطف دیپلماسی دفاعی ایران» دانست.

وی با بیان اینکه ایران از «عضو جدید» سازمان شانگهای به «شریک محوری همکاری‌های امنیتی» تبدیل شده، گفت: حضور ده کشور عضو و نمایندگی ۴۵ درصد جمعیت جهان، اهمیت این رزمایش را دوچندان کرده است.»پ

امام جمعه میناب تأکید کرد: سهند ۲۰۲۵ تنها یک مانور نظامی نیست؛ بسترساز توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی منطقه است و اقتدار مستقل ایران را نشان می‌دهد.

طرح انتقال آب دریای عمان؛ فرصت بزرگ با چهار شرط اساسی

خطیب نماز جمعه با گرامیداشت سالروز ابلاغ سیاست‌های آمایش سرزمین، این سند را «چراغ راه توسعه ایران» توصیف کرد.

وی طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی را «فرصتی برای جهش توسعه‌ای شرق و جنوب» دانست و چهار شرط کلیدی برای موفقیت آن را برشمرد و گفت: توجیه اقتصادی، حفظ اکوسیستم دریایی، جلوگیری از تقاضای کاذب و صیانت از خط لوله باید در اجرای طرح‌های انتقال آب مورد توجه باشد.

تحلیل بیانات اخیر رهبر انقلاب

آیت‌الله ابراهیمی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در میلاد حضرت زهرا (س) گفت: این بیانات نشان‌دهنده شناخت دقیق معظم‌له از تهدیدات چندلایه علیه ایران است.

وی افزود: رهبر انقلاب شبکه فشارهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی نظام سلطه را تشریح و اهداف دشمن را در سه محور توسعه‌طلبی، تغییر سبک زندگی و تغییر هویت دینی بیان کردند.

امام جمعه با اشاره به محوریت «جنگ رسانه‌ای» از نگاه رهبری گفت: دشمن با حمله به باورها، قصد کمرنگ کردن آثار انقلاب و یاد امام خمینی (ره) را دارد.

وی همچنین تحلیل رهبری از آرایش دشمن «آمریکا در مرکز، اروپا در پیرامون و مزدوران در حاشیه» را نشانه ضرورت تقویت آرایش دفاعی و فرهنگی کشور دانست.