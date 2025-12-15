سردارصفوی: رمز پیشرفت جنوب شرق کشور در توسعه از جنوب به شمال نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی، رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، صبح امروز در نشست خبری «اولین همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار در جنوب شرق کشور» که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای راهبردی جنوب شرق ایران، این منطقه را «بهشت گمشده ایران» توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه رمز پیشرفت جنوب شرق کشور در توسعه از جنوب به شمال نهفته است، گفت: محور توسعه این منطقه باید از سواحل مکران آغاز شود و به سمت مناطق داخلی از جمله زاهدان امتداد یابد. پروژههایی نظیر راهآهن چابهار–زاهدان که تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد، نقش کلیدی در این مسیر ایفا میکند.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت پایدار افزود: قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سایر نیروها در کنار اقدامات توسعهای، نقش مهمی در ایجاد امنیت پایدار دارند و پیشرفت منطقه و امنیت، دو مقوله کاملاً بههمپیوسته هستند.
سرلشکر صفوی یکی از تفاوتهای مهم این همایش را انجام حدود یک سال نیازسنجی میدانی در منطقه دانست و تصریح کرد: برگزاری این همایش بر اساس ضرورتهای واقعی جنوب شرق کشور طراحی شده و این نیازها با تأکید و هدایت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، شهید سپهبد محمد باقری، مورد توجه قرار گرفته است.
وی از برگزاری یک نمایشگاه جامع همزمان با همایش خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، صنایع دستی استانها، پیشرفتهای علمی و اجرایی، و بهطور ویژه اقدامات سازندگی از جمله پروژه انتقال آب شیرین از منطقه تهلاب به زاهدان و چهار شهرستان سیستان و سایر اقدامات دولت در قالب نمایش دستاوردها ارائه خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، یکی دیگر از ویژگیهای شاخص این همایش را ایجاد هماهنگی و همافزایی میان حدود ۳۰۰ خیریه و سازمان مردمنهاد فعال در استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: این تجمیع برای نخستینبار و با هماهنگی استانداری سیستان و بلوچستان انجام میشود و میتواند الگوی مؤثری برای توسعه مردمی و پایدار در منطقه باشد.
سرلشکر صفوی با تبیین مفهوم «بسیج» در این همایش تأکید کرد: منظور از بسیج، بهکارگیری همه ظرفیتها، امکانات و منابع ملی کشور برای توسعه جنوب شرق ایران است و دولت بهتنهایی قادر به پیشبرد این مسیر نیست.
وی با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی افزود: برای پیشرفت و توسعه پایدار این منطقه، حضور سرمایهگذاران داخلی و همچنین سرمایهگذاران خارجی از جمله هندیها و چینیها ضروری است که این امر به سیاستها و تصمیمات دولت بستگی دارد و در نهایت منافع متقابل اقتصادی را برای همه طرفها به همراه خواهد داشت.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی با اشاره به موقعیت راهبردی کریدور شمال–جنوب گفت: این کریدور یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی، تجاری و اقتصادی منطقه است و میتواند نقش مؤثری در توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشور ایفا کند؛ ظرفیتی که عمدتاً از سوی بخش خصوصی و نه صرفاً دولت قابل بهرهبرداری است.
سرلشکر صفوی با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای همسایه تصریح کرد: کشورهای منطقه از جمله پاکستان و افغانستان نیازهای گستردهای دارند که تأمین برخی اقلام صنعتی و زیرساختی از طریق ایران میتواند صرفه اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله آب و نقش آن در توسعه صنایع جنوب شرق کشور پرداخت و گفت: اگرچه مرکز ایران با محدودیت منابع آبی مواجه است، اما تأمین آب برای صنایع بزرگی مانند فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز و معادن از جمله آهن و مس، از نظر اقتصادی توجیهپذیر است.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس خاطرنشان کرد: هزینه تمامشده آب برای صنایع سنگین حدود ۳ تا ۴ یورو است که در مقایسه با ارزش افزوده این صنایع رقم قابل قبولی محسوب میشود و این اقدام موجب میشود آب شرب با کیفیت مناسب به مردم اختصاص یابد و فشار از منابع آبی داخلی کاسته شود.
وی با تأکید بر مدیریت هوشمند منابع آب گفت: تفکیک مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعتی و هدایت آب شور و شیرینسازیشده به بخش صنعت، یکی از الزامات تحقق توسعه پایدار در جنوب شرق کشور است.
۶۴ دانشگاه و مرکز علمی در مسیر تدوین سند راهبردی جنوبشرق ایران
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمان با بیان اینکه «این همایش ملی با استقبال ۶۴ مرکز علمی دانشگاههای ۴ استان و مراکز علمی نیروهای مسلح برگزار میشود»، اظهار کرد: این همایش شامل استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان میشود که یک پنجم وسعت کشور و یک دهم جمعیت کشور در این منطقه مستقر شده است.
وی افزود: این همایش حدود یک سال پیش در دستور کار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس حاج قاسم سلیمانی قرار گرفت و در برگزاری آن ۶۴ دانشگاه و مراکز نیروهای مسلح مشارکت دارند.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره وجوه تمایز این همایش پرداخت و گفت: این همایش یک همایش علمی و کاربردی است و خروجی آن تهیه و تدوین یک سند راهبردی قابل استناد عملیاتی به عنوان سند سیاستی برای ارائه پیشنهاد به سازمانهای کشوری و لشکری است. همچنین این همایش در سطوح مختلف برگزار میشود؛ یعنی یک مرتبه در سطح ۴ استان مذکور برگزار میشود و در نهایت نیمه دوم دی ماه یک همایش در زاهدان و یک همایش نیز در نیمه اول بهمن در تهران برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: به لطف خدا در کنار برگزاری این همایش ملی، یک نمایشگاه جامع از صنایع دستی استانها و پیشرفتهای علمی و اجرایی و به طور خاص اقدامات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در احداث راه آهن ذوب آهن به چابهار و دستاوردهای دیگری صورت گرفته برگزار خواهد شد. همچنین برای نخستین بار یک تجمیع و هماهنگی و هم افزایی بین حدود ۳۰۰ خیریه مردم نهاد فعال در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است و ما قصد داریم از تعدادی از این خیریهها تجلیل و تقدیم کنیم. یک همایش با موضوع سلامت نیز در استان زاهدان با محوریت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار میشود و امیدواریم به لطف خدا در این همایش بتوانیم توانمندیها و ظرفیتهای منطقه جنوب شرق کشور را به صورت علمی و برای انجام سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی معرفی کنیم. در کنار آن، چالشهای منطقه را با اولویت بندی از طریق هوش مصنوعی احصا کنیم.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی گفت: در این همایش امیدواریم بتوانیم به ایجاد یک مرکز رصد، پایش و تجزیه و تحلیل دادههای اقتصادی و امنیتی منطقه با مشارکت دستگاههای مربوطه راه اندازی کنیم تا ضمن رصد و پایش دادهها، ظرفیتهای منطقه را به اطلاع عموم برساند.
سرلشکر رحیم صفوی با تاکید بر اینکه این منطقه حدوداً ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با پاکستان و افغانستان دارد و میتواند به عنوان یک کریدور شرق به غرب تبدیل شود و دارای ظرفیتهای برای تبادل اقتصادی است، گفت: این منطقه دارای ظرفیتهای کمنظیری است که اهمیتهای ژئوپلیتیک ژئواستراتژیک و ژئوکالچر دارد. این منطقه میتواند ظرفیتهای اقتصادی را جایگزین اقتصاد نفتی کند.
وی عنوان کرد: مستند سازی و گزارش نهایی این همایش به دولت، ستادکل نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مرتبط ارسال خواهد شد و امیدواریم از دل این همایش ملی یک سند راهبردی پیشنهادی برای دستگاههای مختلف حاصل شود.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه «ما یک بسته راهکارهای علمی و اجرایی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت همه جانبه برای سازمانها مشخص خواهیم کرد»، اظهار کرد: ارائه راهکارهای تقویت تابآوری و زیرساختها در حوزههای انرژی و آب از دیگر اهداف همایش است. هم اکنون فقط ۲ درصد از آبشیرین کنها را در سواحل خلیج فارس و دریای عمان استفاده میکنیم درحالی که با انتقال آبهای جنوب و شمال کشور میتوانیم آب مورد نیاز برای ۱۶ استان را تأمین کنیم. امیدواریم این همایش پاسخگوی نیازهای اقتصادی امنیتی و زیرساختی برای مناطق تعیین شده باشد. همچنین امیدواریم با همکاری مردم مؤمن، دلاور و شجاع و صبور منطقه جنوبشرق بتوانیم امنیت پایدار را که بستر پیشرفت اقتصادی است فراهم کنیم و دشمنان فرا منطقهای ما نتوانند آسیبی به امنیت ما بزنند.
وی در پایان در پاسخ پرسشی درباره راههای بی اثر کردن تحریمهای اعمالی از سمت آمریکا درباره بندر چابهار گفت: ما ۱۵ کشور همسایه داریم و اگر ما تجارت، اقتصاد، ساختار راه آهن، راهها و به طور خاص روابط اقتصادی تجاری بخش خصوصی را با این کشورها برقرار کنیم، آمریکاییها این توانایی را ندارند که ما را محدود کنند. امروز در یکی از مرزهایی مشترک با پاکستان ۲ میلیون تن تبادل کالا داریم.
