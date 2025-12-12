  1. ورزش
ورزش های رزمی

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

ابوالفضل ایمانی در پاراتکواندو طلایی شد

ابوالفضل ایمانی در پاراتکواندو طلایی شد

ملی پوش پاراتکواندو ایران به مدال طلای این رشته در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز (جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم پسران که ۱۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، ابوالفضل ایمانی که با شکست سه حریف خود به فینال راه یافته بود، بعد از اینکه راند اول را مقابل حریف ازبک واگذار کرد، یک بازگشت فوق العاده داشت و طلایی شد.

ابوالفضل ایمانی که تا ثانیه‌های آخر راند سوم از حریف عقب بود، توانست در فاصله یک ثانیه به پایان برتری را از آن خود کند و طلایی شود.

بدین ترتیب تیم ملی پاراتکواندوی ایران در روز اول با سه طلا، دو نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.

