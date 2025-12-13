  1. ورزش
بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت

ملی پوش پاراتکواندو کشورمان در بازیهای پاراآسیایی جوانان موفق به کسب مدال نقره شد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) در حال پیگیری است.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند که رومینا چمسورکی در وزن ۶۵+ کیلوگرم بعد از شکست حریف خود از هند به فینال راه پیدا کرد.

رومینا چمسورکی در دیدار فینال که بسیار حساس و نزدیک دنبال شد، یک راند را برنده شد، اما در نهایت با واگذاری دو راند بعدی نتیجه را به «نورمومینوا» از ازبکستان واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

