۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

حقیقت شناس ‌آخرین طلای پاراتکواندوی ایران را دشت کرد

ملی پوش پاراتکواندو ایران موفق شد در بازیهای پاراآسیایی جوانان صاحب مدال طلا شود.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده بود، امروز (شنبه) نیز پیگیری شد.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند که ابتدا مهراوه دومهری و رومینا چمسورکی در بخش دختران یک برنز و یک نقره به دست آوردند.

امیرمحمد حقیقت شناس هم که آخرین شانس طلای پاراتکواندوی پسران بود، بعد از پیروزی در دور اول مقابل ماروگان از هند و شکست در «توشپولوتوف» از ازبکستان در نیمه نهایی، در فینال به مصاف پاراتکواندوکار تایلندی رفت.

این پاراتکواندوکار وزن ۷۰- کیلوگرم ایران با شکست حریف تایلندی خود موفق شد آخرین مدال پاراتکواندوی ایران را به رنگ طلا دربیاورد.

بدین ترتیب پرونده مسابقات پاراتکواندو برای با چهار طلا، سه نقره و دو برنز بسته شد.

زینب حاجی حسینی

