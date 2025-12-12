عون خطاب به باراک: وقت خود را تلف نکنید، همه مخالف طرح شما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان در واکنش به اظهارات گستاخانه اخیر تام باراک، فرستاده آمریکا درباره الحاق اراضی لبنان به سوریه گفت: وقت خود را تلف نکنید چون همه لبنانی ها با این گونه طرح ها مخالف هستند.

رئیس جمهور لبنان در ادامه سخنانش در جمع خبرنگاران افزود: متأسفانه برخی از لبنانی‌ها در ایالات متحده علیه کمک‌رسانی به ارتش و ایجاد اختلال در کار آن کارهایی انجام می دهند. این در حالی است که آمریکا هیچ نارضایتی از ارتشی که در سراسر خاک لبنان فعالیت می‌کند، ندارد.

جوزف عون در حالی که بارها شاهد پیمان شکنی و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به تعهداتش بوده است، تصریح کرد: مذاکره تنها راه نجات اسرا، بازپس‌گیری سرزمین و توقف تجاوز اسرائیل است.

وی با طرح دوباره این ادعا که تصمیم برای محصور کردن سلاح به دست دولت گرفته شده و اجرای آن در حال انجام است، گفت: آنچه تاکنون در طرح محدود کردن سلاح به دست دولت حاصل شده است، به آن آسانی که برخی فکر می‌کنند نیست.

این اظهارات عون در حالی است که حزب الله لبنان همیشه اعلام کرده است که مأموریت اصلی مقاومت و سلاح آن، محافظت از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.

رئیس جمهور لبنان درباره روابط با سوریه هم گفت: کند پیش می ‌رود اما رو به بهبود است. ما آماده‌ایم تکلیف مرزها با سوریه را مشخص کنیم، مشروط بر اینکه موضوع مزارع شبعا به مرحله نهایی موکول شود.