به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع امنیتی این رژیم گزارش داد که لایههای امنیتی اسرائیل در حال اعمال فشار برای آغاز عملیاتی نظامی علیه حزبالله در لبنان هستند.
این منابع که به نامشان اشاره نشده، در ادامه مدعی شدند: هدف از این فشار جلوگیری از پیوستن حزبالله به هر گونه رویارویی احتمالی با ایران است.
منابع امنیتی یادشده همچنین ادعا کردند که عملیات علیه حزبالله اجتناب ناپذیر است و این اقدام با هدف جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه انجام میشود.
این منابع امنیتی رژیم صهیونیستی برای موجه نشان دادن تجاوز دوباره به لبنان مدعی شدند که یک عملیات نظامی علیه حزبالله میتواند به دستیابی به نوعی حل و فصل مسأله یا توافق با لبنان منجر شود.
