انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حسین الحاج حسن» نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت تأکید کرد که اظهارات اخیر «یوسف رجی» وزیر خارجه علیه حزبالله لبنان نه موضع رسمی دولت لبنان که بازتاب دیدگاه و مواضع حزب «نیروهای لبنانی» است.
وی با تأکید بر اینکه «اسرائیل تمایلی به صلح با هیچکس ندارد و یک دولت متجاوز و ظالم است» افزود: حداقل کاری که وزیر خارجه میتواند انجام دهد، این است که ابتدا فعالیت دیپلماتیک خود را فعال کند و به جهان توضیح دهد که لبنان طی یک سال گذشته به توافق آتشبس پایبند بوده و دشمن صهیونیستی هرگز به این توافق پایبند نبوده و همچنان به لبنان تجاوز میکند.
الحاج حسن یادآور شد که این یوسف رجی نبود که جنوب را آزاد کرد، بلکه سلاح مقاومت بود که جنوب را در سال ۲۰۰۰ آزاد کرد، آنهم در شرایطی که وزیر خارجه کنونی و حزب وی یعنی حزب نیروهای لبنانی در جبهه دیگری قرار داشتند.
این عضو ارشد حزب الله تاکید کرد که مقاومت دستاوردهایی دارد، اما مانند همه کشورها و ملتهایی که مورد حمله قرار میگیرند، حملهای به مقاومت و حزبالله وارد شده است، ما آن را انکار نمیکنیم، اما هیچکس حق ندارد نقش سلاح و مقاومت و جنبش امل و عناصر مقاوم را در آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و مقابله با جنگ اسرائیل در سال ۲۰۰۶ و مقابله با تکفیریها در سال ۲۰۱۷ انکار کند.
وی با اشاره به اینکه وزیر خارجه لبنان نباید تجاوز صهیونیستها به این کشور را توجیه کند، به انتقاد از سخنان رجی درباره سلاح و انحصار سلاح پرداخت و گفت: من معتقدم که اولویت این است که جناب وزیر بر عقبنشینی دشمن، بازگرداندن اسرا و توقف تجاوز تمرکز کند.
وی با اشاره به تحولات سوریه گفت که در کشور برادر ما یعنی سوریه که سلاح و مقاومتی در آن نیست، چرا تجاوزها ادامه دارد؟ بهانهای که رژیم صهیونیستی در لبنان با وجود سلاح و مقاومت به آن متوسل میشود، در سوریه وجود ندارد، با این حال اشغال و تجاوز ادامه دارد.
الحاج حسن افزود افزود: آنچه ما میگوئیم این است که وقتی دشمن عقبنشینی کند و تجاوز متوقف شود و اسرا بازگردانده شوند و بازسازی آغاز شود، لبنان باید استراتژی امنیتی و دفاع ملی خود را مورد بحث قرار دهد و بر اساس آن هر امری میتواند مورد توافق لبنانیها قرار گیرد.
وی این سوال را مطرح کرد که چگونه میتوان در آینده از لبنان دفاع کرد وقتی رژیم صهیونیستی الان میخواهد شرایط سوریه را به لبنان تحمیل کند؟ نتانیاهو وارد خاک سوریه میشود و میگوید که میخواهد آنجا بماند.
عضو ارشد حزب الله به مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و سوریه طی یک سال گذشته اشاره کرده و پرسید: مذاکراتی بین سوریه و اسرائیل از یک سال پیش در جریان است و جلساتی در سطح وزرا برگزار شده، این مذاکرات به کجا انجامید؟ نتانیاهو در دو روز اخیر گفت که برای توافق امنیتی با سوریه عجلهای ندارد و میخواهد منطقه حائل ایجاد کند و در جبل الشیخ بماند.
یوسف رجی وزیر خارجه لبنان پیش از این در گفتگو با الجزیره مدعی شد که سلاح حزبالله در حمایت از غزه و دفاع از کشور بیاثر بودن خود را ثابت کرده است. وی افزود که دولت لبنان در حال مذاکره با حزبالله برای متقاعد کردن آن به تحویل سلاحهایش است، اما این حزب از این کار خودداری میکند.
