به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش فنی و بهروزرسانی مهارتهای مربیان استان برگزار گردید و مورد استقبال جامعه مربیان قرار گرفت.
در جریان این دوره، جلال نعیمی رئیس کمیته مربیان کُشتی استان هرمزگان، کیومرث میلادی پیشکسوت کُشتی استان و اسلام باوقار رئیس هیئت کُشتی استان هرمزگان، بهروز رضاپور دبیر هیئت کُشتی استان هرمزگان حضور داشتند و بر نقش حیاتی آموزشهای بهروز در توسعه زیرساختهای فنی کُشتی استان تأکید کردند.
نادر ناظری در این دوره به ارائه مباحث تخصصی، تحلیل فنی تکنیکهای روز، اصول تمریندهی علمی، و نکات مهم در آمادهسازی بدنی و ذهنی ورزشکاران پرداخت. مربیان شرکتکننده نیز با طرح پرسشها و مشارکت در کارگاههای عملی، فضای آموزشی پویا و تعاملی ایجاد کردند.
هیئت کُشتی استان هرمزگان در پایان، با تقدیر از مدرس دوره و مربیان حاضر، اعلام کرد که برنامههای آموزشی منظم و هدفمند در راستای رشد مربیان، داوران و ورزشکاران استان بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
