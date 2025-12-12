  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک به مناطق سیل‌زده سلیمانیه عراق

اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک به مناطق سیل‌زده سلیمانیه عراق

سنندج- استاندار کردستان در تماس تلفنی با استاندار سلیمانیه، ضمن ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان سیلاب اخیر، آمادگی کردستان را برای ارسال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، روز جمعه ۲۱ آذرماه در تماس تلفنی با هه‌وال ابوبکر، استاندار سلیمانیه عراق، با اشاره به جان‌باختن جمعی از شهروندان این استان در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب، مراتب تسلیت و همدردی مردم کردستان را ابراز کرد و از آمادگی کامل این استان برای اعزام کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مناطق سیل‌زده به‌ویژه شهر چمچمال خبر داد.

لهونی در این تماس تلفنی تأکید کرد: در صورت نیاز و درخواست رسمی، استان کردستان همه ظرفیت‌های امدادی و پشتیبانی خود را برای کمک‌رسانی به سلیمانیه به‌کار خواهد گرفت.

در ادامه این گفت‌وگو، هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی استاندار کردستان، گفت: حضور و حمایت شما در این شرایط سخت قابل تقدیر است و در صورت ضرورت از ظرفیت‌های استان کردستان برای اعزام تیم‌های امدادی درخواست همکاری خواهیم کرد.

کد خبر 6686909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها