به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، روز جمعه ۲۱ آذرماه در تماس تلفنی با ههوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه عراق، با اشاره به جانباختن جمعی از شهروندان این استان در پی بارشهای شدید و وقوع سیلاب، مراتب تسلیت و همدردی مردم کردستان را ابراز کرد و از آمادگی کامل این استان برای اعزام کمکهای جمهوری اسلامی ایران به مناطق سیلزده بهویژه شهر چمچمال خبر داد.
لهونی در این تماس تلفنی تأکید کرد: در صورت نیاز و درخواست رسمی، استان کردستان همه ظرفیتهای امدادی و پشتیبانی خود را برای کمکرسانی به سلیمانیه بهکار خواهد گرفت.
در ادامه این گفتوگو، هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی استاندار کردستان، گفت: حضور و حمایت شما در این شرایط سخت قابل تقدیر است و در صورت ضرورت از ظرفیتهای استان کردستان برای اعزام تیمهای امدادی درخواست همکاری خواهیم کرد.
