آنکارا آسیب دیدگی یک کشتی ترکیه در دریای سیاه را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که در پی حمله به بندر چورنومورسک در اوکراین، یک کشتی خارجی متعلق به یک شرکت ترکیه‌ای دچار آسیب شده است.

به گزارش این وزارتخانه، خدمه کشتی و رانندگان کامیون‌های حاضر بر روی عرشه این کشتی تخلیه شده‌اند و هیچ‌یک از اتباع ترکیه در این حادثه آسیب ندیده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این حمله مهر تأییدی بر نگرانی‌هایی است که آنکارا پیش‌تر درباره احتمال سرایت جنگ جاری در منطقه به دریای سیاه و تأثیر آن بر امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی مطرح کرده بود.

وزارت امور خارجه ترکیه با تأکید دوباره بر ضرورت پایان فوری جنگ روسیه و اوکراین، از دو طرف درخواست کرد که حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر یکدیگر را متوقف کنند تا آزادی ناوبری حفظ و از تشدید تنش در دریای سیاه جلوگیری شود.

خبرگزاری رویترز ساعتی پیش به نقل از معاون نخست وزیر اوکراین ادعا کرد: روسیه امروز جمعه به دو بندر اوکراین حمله کرد.

معاون نخست وزیر اوکراین با طرح این ادعا که «روسیه عمداً اهداف غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد»، گفت: در حمله روسیه، یک کشتی حامل پرچم ترکیه در یکی از بنادر اوکراین هدف قرار گرفت.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین هم مدعی شد: در حمله روسیه، یک کشتی غیر نظامی در بندر چورنومورسک اوکراین نابود شد. حملات هوایی روسیه به یک کشتی غیرنظامی نشان می‌دهد که مسکو تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را جدی نمی‌گیرد.