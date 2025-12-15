  1. بین الملل
فیدان: جنگ روسیه و اوکراین برنده ندارد؛ لزوم اصلاح شورای امنیت

وزیر امور خارجه ترکیه در سخنانی اعلام کرد: جنگ روسیه و اوکراین هیچ برنده ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: موضع اصولی ما در مورد مسئله فلسطین آشکار بوده است. ما نقش کلیدی در آتش‌بس غزه ایفا کردیم.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: جنگ روسیه و اوکراین هیچ برنده‌ای ندارد و ما همچنان میزبان مذاکرات رایزنی‌های صلح بین دو طرف خواهیم بود.

هاکان فیدان بدون اشاره به موضع ضدسوری آنکارا در دوران ریاست جمهوری بشار اسد، گفت: یک سوریه باثبات سهم بزرگی در منطقه خواهد داشت و ما همچنان قاطعانه و با قاطعیت در کنار مردم سوریه خواهیم ایستاد!

وی افزود: شورای امنیت و نهادهای سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بن‌بست در نظام بین المللی نیاز به اصلاحات دارند.

