ادعای اوکراین درباره حمله روسیه به یک کشتی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرد: روسیه امروز جمعه به دو بندر اوکراین حمله کرد.

معاون نخست وزیر اوکراین با طرح این ادعا که «روسیه عمداً اهداف غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد»، گفت که در حمله روسیه، یک کشتی حامل پرچم ترکیه در یکی از بنادر اوکراین هدف قرار گرفت.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم مدعی شد: در حمله روسیه، یک کشتی غیرنظامی در بندر چورنومورسک اوکراین منهدم شد. حملات هوایی روسیه به یک کشتی غیرنظامی نشان می‌دهد مسکو تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را جدی نمی گیرد.

زلنسکی همچنین گفت: مذاکرات با طرف آمریکایی برای بحث در مورد طرح صلح احتمالی برای اوکراین ادامه دارد.

وی اعلام کرد که هیئت نظامی اوکراین در آلمان در حال مذاکره با تمرکز بر جزئیات دریافت ضمانت‌های امنیتی است.

وزارت امور خارجه ترکیه هم تأیید کرد که یک کشتی باری ترکیه در حمله‌ای به بندر چورنومورسک اوکراین آسیب دیده است.