خزایی پور: حضرت زهرا(س) الگوی جاودانه برای تمام زنان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزائی‌پور شامگاه جمعه در آئین جشن بزرگ طلایه‌داران شکوه ایران‌زمین با گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این بانوی بزرگ اسلام نه‌تنها الگویی کامل برای مسلمانان است بلکه به‌عنوان شخصیتی جهانی، نمونه‌ای الهام‌بخش برای همه زنان جهان شناخته می‌شود.

وی با اشاره به نقش حضرت زهرا (س) در زندگی فردی و اجتماعی افزود: ایشان در سیره همسر داری، مادری و ایمان، الگویی بی‌بدیل ارائه کرده‌اند و به همین مناسبت، میلادشان به‌عنوان روز زن و روز مادر در کشور گرامی داشته می‌شود.

فرماندار شهرستان محلات ادامه داد: برنامه‌های متعددی در سطح شهرستان برای این ایام پیش‌بینی شده که با هدف ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی طراحی شده است و تلاش ما این است که در کنار مناسبت‌های مذهبی، در طول سال نیز برنامه‌هایی برگزار شود که نشاط عمومی را تقویت کند.

خزایی پور به برخی برنامه‌های شاخص اجرا شده در سال جاری در شهرستان اشاره کرد و اظهار کرد: برگزاری بزرگ‌ترین نمایش‌های آئینی قاره آسیا، جشنواره ملی تئاتر با حضور ۲۸ استان کشور به مدت یک هفته و همچنین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی به مدت چهار روز از جمله رویدادهای ملی بود که امسال در شهرستان محلات با موفقیت اجرا شد.

وی تصریح کرد: تمامی فعالیت‌ها با همکاری مسئولان، شهرداری و شورای اسلامی شهر انجام شده است و هدف مشترک، فراهم کردن لحظاتی شاد و با نشاط برای مردم شهرستان است.