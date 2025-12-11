خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: زن در اندیشه اسلامی جایگاهی رفیع و کرامتی الهی دارد، موجودی که نه‌تنها ستون اصلی خانواده و پرورش‌دهنده نسل‌هاست، بلکه در هدایت جامعه، رشد فرهنگی، پیشرفت علمی و مشارکت اجتماعی نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

نوع نگرش اسلام به زن، نگاهی انسان‌محور، عقلانی و تعالی‌بخش است که او را موجودی صاحب اراده، توانمند، اثرگذار و برخوردار از حق انتخاب و مشارکت اجتماعی معرفی می‌کند.

در این نگرش، نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زن نه در تضاد، بلکه در تکامل یکدیگر قرار دارند و زن به عنوان محور آرامش، اخلاق و رشد معنوی جامعه شناخته می‌شود و اهمیت این جایگاه والا باعث شده است که همواره تأکید شود هیچ جامعه‌ای بدون تکریم و حمایت از زنان، امکان پیشرفت پایدار نخواهد داشت.



الگوی زن مسلمان در شخصیت حضرت فاطمه (س) متجلی است



امام جمعه ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی هویت زن مسلمان دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) مظهر کامل انسانیت، معرفت، پاکی و مسئولیت‌پذیری است و سیره ایشان الگویی جامع برای زنان و مردان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن در خصوص جایگاه زن گفت: زن در نگاه اسلام موجودی صاحب خرد، توانمند و برخوردار از حق انتخاب و نقش‌آفرینی است و اسلام شأن زن را ارتقا داده است، حضرت زهرا (س) نمونه‌ای کامل از زن مؤمن است که هم در خانه نماد مهر و تربیت و هم در جامعه پرچمدار عدالت و حقیقت است.

حجت الاسلام رحیمی نقش زنان در جامعه امروز را چندبعدی دانست و افزود: بانوان در سال‌های اخیر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی حضور چشمگیری داشته‌اند و این حضور نشان‌دهنده ظرفیت گسترده زنان برای مشارکت در توسعه کشور است.

وی تأکید کرد: فراهم کردن محیطی امن، محترمانه و متناسب با شأن زن برای فعالیت اجتماعی و علمی، ضروری است.

امام جمعه ساوه ادامه داد: نقش اجتماعی و خانوادگی زنان نه تنها در تضاد با یکدیگر نیست، بلکه مکمل یکدیگرند، حضور زنان در عرصه اجتماعی، همراه با نقش مادری و تربیتی، موجب رشد و ارتقای جامعه می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: تکریم زنان تنها یک شعار نیست بلکه وظیفه‌ای شرعی، اخلاقی و اجتماعی است.، جامعه‌ای که زنان در آن احساس امنیت، احترام و امکان رشد داشته باشند، جامعه‌ای سالم، پویا و پیشرو خواهد بود.

حجت الاسلام رحیمی جایگاه مادران در فرهنگ اسلامی را نیز برجسته دانست و گفت: مادران وارثان مهربانی، صبر و تربیت نسل‌های آینده هستند، حضرت زهرا (س) در این جایگاه نمونه‌ای بی‌نظیر است و زنان امروز با الگوگیری از ایشان می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد نسل آینده ایفا کنند.



وی افزود: گرامیداشت روز زن به معنای تجلیل از نیمی از پیکره جامعه است و بدون توجه به زنان، هیچ تمدنی پایدار نخواهد بود.



زن سرچشمه آرامش و تربیت نسل صالح



مدیر مرکز تخصصی حضوری ریحانه‌النبی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه زن در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند برای هدایت انسان‌ها، چه زن و چه مرد، از نمونه‌های زنانه صالح و ناصالح استفاده کرده است تا نشان دهد زن می‌تواند الگوی هدایت برای همه مردم باشد.

نجمه کرمی افزود: همسر فرعون با وجود برخورداری از ثروت و جایگاه دنیوی، همه چیز را رها کرد و تنها قرب الهی را طلب کرد؛ این نشان می‌دهد زن می‌تواند الگوی هدایت برای همه انسان‌ها باشد، همچنین حضرت مریم (س) نمونه‌ای از عفت، پاکدامنی و ایمان خالص است.



کرمی با استناد به آیه «لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا» و تفسیر علامه طباطبایی، طبیعت زن را مظهر آرامش، سامان‌بخشی به خانواده و جهت‌دهی درست به تلاش‌های مرد معرفی کرد و افزود: در روایات، خوب شوهرداری کردن نوعی جهاد ارزشمند است و اهمیت ازدواج و نقش زن در تربیت فرزند صالح بسیار برجسته است.

وی ابراز امیدواری کرد: زنان با الگوگیری از حضرت زهرا (س) در پاکدامنی، ایمان و تربیت نسل صالح، زمینه‌ساز ظهور باشند.

مدیر مرکز تخصصی حضوری ریحانه‌النبی ساوه گفت؛ با توجه به آموزه‌های دینی، سیره اهل‌بیت (ع) و حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی و خانوادگی، روشن است که زنان ستون اصلی پیشرفت جامعه و محور آرامش خانواده هستند، تکریم و حمایت همه‌جانبه از زنان نه تنها وظیفه اخلاقی و شرعی است، بلکه شرط اساسی برای ساخت جامعه‌ای پویا، سالم و توسعه‌یافته محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: الگوگیری از شخصیت‌های برجسته‌ای همچون حضرت زهرا (س) و رعایت کرامت، هویت و حقوق زنان، می‌تواند جامعه‌ای مستحکم، اخلاق‌محور و مترقی بسازد.



نگاه اصیل اسلام و هویت زن مسلمان



عاطفه عسگری فعال فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آموزه‌های دینی درباره جایگاه زن اظهار کرد: اسلام از همان ابتدا زن را موجودی مستقل، صاحب اراده و شایسته رشد معرفی کرده و همه انسان‌ها را بدون تمایز جنسیتی در پیشگاه خداوند برابر دانسته است.

وی افزود: بسیاری از شبهات موجود درباره نقش زن در جامعه ناشی از برداشت‌های ناقص یا ارائه‌های تحریف‌شده از دین است، قرآن کریم زن و مرد را دو رکن مکمل در ساخت تمدن انسانی می‌داند و هیچ‌گاه زن را در حاشیه یا طبقه دوم قرار نمی‌دهد.

عسگری با اشاره به سیره اهل‌بیت (ع) به عنوان الگوی محوری در تبیین جایگاه زن ادامه داد: حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) نمونه‌های روشن زن مسلمان اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی، علمی و سیاسی هستند؛ زنانی که با حفظ کرامت و هویت دینی، نقش تاریخی در هدایت جامعه ایفا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: نقش زن در خانواده و جامعه دو سطح مکمل دارند و اسلام زن را تنها در چارچوب خانه تعریف نمی‌کند و حضور اجتماعی زنان با رعایت اصول اخلاقی، عفاف و حفظ کرامت، یک ظرفیت راهبردی برای پیشرفت جامعه است.

عسگری افزود: در بسیاری از حوزه‌ها از علوم انسانی گرفته تا فناوری و فعالیت‌های فرهنگی، زنان مسلمان پیشتاز هستند و این پیشتازی با هویت دینی کاملاً سازگار است.



زنان شاغل و ضرورت حمایت‌های ساختاری



مشاور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در امور بانوان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های زنان شاغل اظهار کرد: زنان امروز در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، نقش‌های حرفه‌ای و اجتماعی مختلفی را بر عهده دارند، این تنوع نقش‌ها، اگرچه بیانگر توانمندی آنان است اما در نبود حمایت‌های ساختاری می‌تواند باعث فرسودگی و کاهش بهره‌وری شود.



محبوبه پزشک نیا افزود: بسیاری از زنان برای ایجاد تعادل میان وظایف شغلی و خانوادگی با دشواری مواجه‌اند و نبود سیاست‌های حمایتی کافی، ساعات کاری انعطاف‌ناپذیر و نگاه سنتی به نقش زن در خانواده از مهم‌ترین عواملی است که این مسیر را دشوار کرده است.



پزشک نیا راهکارهایی همچون دورکاری، ایجاد مهدکودک‌های سازمانی، مرخصی‌های منعطف و آموزش‌های مدیریت زمان را برای کاهش فشارهای زنان شاغل پیشنهاد کرد.

وی اظهار کرد: مدیریت پراکندگی نقش زنان شاغل یک موضوع فردی نیست بلکه مسئله‌ای اجتماعی است که نیازمند همکاری سیاست‌گذاران، کارفرمایان، خانواده‌ها و خود زنان است.



این کارشناس فرهنگی با تأکید بر اینکه زن محور آرامش و استحکام خانواده است، گفت: اگر جامعه امروز روی پای خود ایستاده، بخش بزرگی از آن مرهون تلاش و حضور پررنگ مادران و زنان است.

پزشک نیا افزود: زنان با صبر، مهربانی و فداکاری، ستون محکم خانواده هستند و بسیاری از آرامش‌ها و پیشرفت‌ها از همین نقش ارزشمند سرچشمه می‌گیرد.

وی گفت: امروزه زنان علاوه بر انجام وظایف سنگین خانوادگی، وارد عرصه‌های مختلف آموزش، فرهنگ، اقتصاد، کارآفرینی و فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند، که می‌توانند در کنار مدیریت خانه، در محیط کاری نیز موفق و تأثیرگذار باشند، این توانایی چندبعدی یکی از ویژگی‌های برجسته بانوان ایرانی است.



پاکباز تصریح کرد: زنان پایه‌های تربیتی نسل آینده را می‌سازند و اگر زمینه رشد، امنیت و احترام برای آنان فراهم شود، جامعه‌ای پویا و سالم خواهیم داشت.