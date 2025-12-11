خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با فرارسیدن میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا (س)، خیابان‌ها و محله‌های سرزمین آفتاب غرق در شادی و معنویت شده است، مردم این خطه با چراغانی، آذین‌بندی و برگزاری جشن‌های مردمی، این روز خجسته را با شکوهی ویژه گرامی داشتند.

نسیم سرد پاییزی این روزها با عطر میلاد بانوی دو عالم درهم آمیخته و فضای شهرهای استان از اراک و ساوه گرفته تا خمین، محلات، دلیجان و زرندیه را سرشار از نشاط و مهربانی کرده است.

کوچه‌ها با پرچم‌های سبز و سفید، ریسه‌های نور و طرح‌های هنری مزین شده و صدای مولودی‌خوانی و سرودهای شاد مذهبی از مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌ها به گوش می‌رسد.

در نقاط مختلف استان مرکزی، جشن‌های مردمی، همایش‌های بزرگداشت مقام مادر و زن، برنامه‌های فرهنگی، غرفه‌های صنایع‌دستی و مراسم مولودی‌خوانی با حضور پرشور خانواده‌ها برگزار و زنان و دختران در ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شرکت کردند و جوانان در گروه‌های جهادی و فعالیت‌های اجتماعی نقش‌آفرینی دارند.

مساجد، هیأت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج نیز میزبان سخنرانی‌ها، تجلیل از مادران شهدا، نشست‌های خانواده‌محور و جشن‌های کودکانه هستند، در بسیاری از محلات، صدای دف و مولودی‌خوانی حال وهوایی متفاوت به شهر بخشیده است؛ گویی هر خانه، چراغی روشن از عشق و ارادت به حضرت زهرا (س) است.

استان مرکزی این روزها سراسر غرق نور، محبت و شور ولادت بانوی نمونه عالم بود روزی که دل‌ها را به هم نزدیک‌تر و فضای جامعه را سرشار از امید و معنویت می‌کند.

ولادت حضرت زهرا (س) یادآور لحظه‌ای است که آسمان، گوهر بی‌همتایش را به زمین هدیه داد، بانویی که معنویت در نگاهش، عقلانیت در کلامش و مهربانی در رفتار او عینیت پیدا می‌کرد

در روز ولادتی که آسمان مدینه بوی رحمت گرفته بود، نوری آرام بر خانه پیامبر اکرم (ص) تابید، نوری که قرار بود تفسیر تازه‌ای از پاکی، کرامت و مهر باشد.

با آمدن حضرت فاطمه زهرا (س)، جهان اسلام نه‌فقط صاحب بانویی شد که دردهای پیامبر را مرهم بود، بلکه صاحب الگویی بی‌بدیل برای همه عصرها شد، او آمد تا نشان دهد عظمت می‌تواند در ظاهری ساده، اما باطنی الهی تجلی پیدا کند.

ولادت حضرت زهرا (س) یادآور لحظه‌ای است که آسمان، گوهر بی‌همتایش را به زمین هدیه داد، بانویی که معنویت در نگاهش، عقلانیت در کلامش و مهربانی در رفتار او عینیت پیدا می‌کرد، گرامیداشت این روز، تنها یادبود تولد یک شخصیت دینی و تاریخی نیست، بلکه تجدید عهدی است با حقیقتی زنده و جاری، حقیقتی که مسیر زنانگی، مادری و دینداری را در بلندترین تراز ممکن به تصویر کشید و برای همیشه در جان تاریخ ماندگار شد.

روز زن فرصتی برای بازخوانی جایگاه والای حضرت فاطمه (س)

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز زن فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) و نقش او به عنوان الگوی زن مسلمان است.

حجت‌الاسلام محمد احمدی افزود: حضرت فاطمه (س) بانویی هستند که نه تنها در عرصه ایمان و عبادت، بلکه در عرصه اجتماعی، خانواده و دفاع از ولایت سرآمد بودند و ایشان منشأ تربیت و شکوفایی، سرچشمه معرفت و بصیرت در تاریخ اسلام هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات افزود: جامعه اسلامی دارای بانوانی نامدار و تأثیرگذار است که هر یک در جایگاه خود نمونه‌ای روشن از عظمت و توانایی زن مسلمان به شمار می‌روند از جمله حضرت زینب (س) که با صلابت تاریخی خود پیام عاشورا را جاودانه کرد و حضرت مریم (س) که در اوج پاکی و بندگی به عنوان الگویی برای همه انسان‌ها معرفی شد و این شخصیت‌ها گنجینه‌های الهام‌بخش برای بانوان امروز هستند و معرفی آنان نیازمند توجه جدی در عرصه‌های فرهنگی است.

وی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند بازشناسی و بازنمایی این الگوها است، زیرا در شرایطی قرار داریم که دشمن از طریق تهاجم فرهنگی تلاش می‌کند هویت زن مسلمان را تحریف یا تضعیف کند.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: اگر چهره‌های بزرگی مانند حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و حضرت مریم (س) به درستی معرفی نشوند، نسل جوان ما ممکن است الگوهای ساختگی و تحریف‌شده غربی را جایگزین ارزش‌های اصیل کند.

وی گفت: بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی نظیر کتاب، تولید فیلم و سریال، آثار هنری، فعالیت در بستر رسانه‌ها و فضای مجازی می‌تواند نقش مهمی در احیای این هویت داشته باشد زیرا امروز مخاطب جوان بیشتر در فضای دیجیتال حضور دارد، بنابراین باید پیام‌های عفاف، نجابت، ایمان و مقاومت را با زبان قابل فهم و جذاب در این بستر عرضه کرد.

رئیس اداره تبلیغات محلات تصریح کرد: بزرگداشت روز زن تنها به تقدیر و تبریک محدود نمی‌شود، بلکه باید به معنای یادآوری مسئولیت جامعه در معرفی الگوهای حقیقی زن مسلمان باشد، الگوهایی که اگر درست شناخته و ارائه شوند، می‌توانند نسل امروز را از سردرگمی فرهنگی نجات دهند و بنیان خانواده و جامعه را تقویت کنند.

حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی تمام عیار

کارشناس مذهبی و استاد علوم قرآن و حدیث به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضرت زهرا (س) شخصیتی کامل و جامع همه ویژگی‌های انسانی است که به‌عنوان الگویی تمام‌عیار، هم در جایگاه مادر و هم در عرصه اجتماعی شناخته می‌شود.

حجت‌الاسلام پژمان قنبربیگی افزود: ایشان خطبه فدک را در میان جمع، با حفظ کامل عفت، پاکدامنی و حجاب ایراد کردند و این ویژگی‌ها امروز می‌تواند برای زنان شاغل در بیرون از خانه نیز الگوی عملی باشد.

وی ادامه داد: حضرت زهرا (س) بهترین نمونه یک زن خانه‌دار، همسر و مادر هستند و در عین حال به‌عنوان دختر پیامبر اکرم (ص)، الگوی بی‌بدیل دختران جامعه ما محسوب می‌شوند، عفاف، حجاب و حیای فاطمی در بالاترین تراز قرار دارد و همه احکام اسلامی دارای چنین نمونه‌های عملی و کامل هستند.

حجت الاسلام قنبربیگی با اشاره به جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا (س) تصریح کرد: در زمینه جهاد، پیامبر (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و حسنین (ع) الگوهای عملی‌اند و در رفتار اجتماعی آمیخته با حجاب و عفاف، سیره حضرت زهرا (س) کامل‌ترین نمونه به شمار می‌رود و حضور ایشان در برخی غزوات، تلاش چهل‌روزه برای یاری امیرالمؤمنین (ع)، خطبه‌ها و حتی اقداماتی مانند حضور درِ خانه برای منصرف‌کردن اغتشاش‌گران نشان‌دهنده فعالیت اجتماعی دقیق و همراه با رعایت کامل حریم و عفاف است.

این کارشناس مذهبی افزود: از نگاه اسلام، زن موجودی بسیار ارزشمند است و در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام برای زن جایگاه و کرامت قائل نشده‌اند و نام‌گذاری روز زن به نام حضرت زهرا (س) بیانگر احترام ایرانیان به مقام زن و مادر است.

وی ادامه داد: زنان و دختران ایران زمین باید به الگوی متعالی خود بازگردند و نقش‌های اصلی و اثرگذارشان را در جامعه، با حفظ حریم زن مسلمان، ادامه دهند تا بالندگی جامعه تضمین شود.

حجت الاسلام قنبربیگی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) جامع نقش‌های معنوی، عرفانی، خانوادگی و اجتماعی است تصریح کرد: ایشان هر سه حوزه را در بالاترین سطح برای زنان عالم به نمایش گذاشته‌اند و راه درست، الگوگیری از چنین اسوه کاملی است، ایشان اسوه‌ای هستند که همه رفتارهایش با حفظ حجاب و عفاف همراه بوده است.

حجت الاسلام قنبربیگی نقش زن در اجتماع را پررنگ و تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: زنان با رعایت حریم و حجاب اسلامی که حضرت زهرا (س) به خوبی ترسیم کردند، می‌توانند در جامعه اثرگذار باشند، نظام اسلامی پس از انقلاب نیز این مسیر را تقویت کرد و امروز زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی، هنری و دیگر حوزه‌ها به جایگاه‌های ممتاز رسیده‌اند.

وی بیان کرد: سیره حضرت زهرا (س) باید با زبان هنر در رسانه‌های مختلف به دختران و زنان ایران و جهان معرفی شود و آثار هنری، به‌ویژه تولیدات مخصوص کودکان و نوجوانان مانند انیمیشن‌های جدید صداوسیما، تأثیر بسیار عمیقی دارند و لازم است بیش از پیش توسعه یابند و اگر این سیره زلال به‌درستی تبیین شود، قطعاً با استقبال زنان در سراسر دنیا مواجه خواهد شد.