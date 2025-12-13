به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبدا، شیما نبوی متخصص بیماری‌های داخلی و دستیار فوق‌تخصصی بیماری‌های ریه با بیان اینکه بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی از شایع‌ترین بیماری‌های تنفسی در جهان به شمار می‌روند، گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به COPD مبتلا هستند و متأسفانه این بیماری در حال حاضر سومین علت مرگ‌ومیر در دنیا محسوب می‌شود. با این وجود، COPD بیماری‌ای کاملاً قابل پیشگیری است و تشخیص به‌موقع و آغاز درمان مناسب می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.

وی علائم شایع این بیماری را شامل تنگی نفس، سرفه مزمن و تولید خلط عنوان کرد و افزود: برای تشخیص دقیق، علاوه بر شرح‌حال و معاینه بالینی، انجام تست‌های عملکرد ریوی به‌ویژه اسپیرومتری از اهمیت بالایی برخوردار است.

عوامل خطر و ضرورت پیشگیری

این متخصص بیماری‌های داخلی با اشاره به عوامل خطر ابتلاء به COPD اظهار داشت: این بیماری عمدتاً در افرادی بروز می‌کند که سال‌ها در معرض دود سیگار، آلاینده‌های محیطی و مواجهات شغلی با مواد مضر قرار داشته‌اند. پرهیز از مصرف دخانیات، شامل سیگار و قلیان، مهم‌ترین و مؤثرترین راهکار پیشگیری از این بیماری است.

نبوی با هشدار نسبت به عوامل تشدیدکننده بیماری افزود: شایع‌ترین عامل تشدید COPD که اغلب منجر به بستری بیماران در بیمارستان می‌شود، عفونت‌های تنفسی است. همچنین آلودگی هوا نقش بسیار مهمی در تشدید علائم بیماری دارد و توصیه می‌شود بیماران در روزهای با کیفیت هوای ناسالم حتی‌الامکان در منزل بمانند. در صورت ضرورت خروج از منزل، حضور در ساعات ابتدایی صبح یا اواخر شب مناسب‌تر است و انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز در روزهای آلوده به‌طور جدی ممنوع است.

درمان و مراقبت‌های توصیه‌شده

وی با اشاره به روش‌های درمانی COPD گفت: درمان این بیماری شامل استفاده از اسپری‌ها و داروهای استنشاقی و همچنین شرکت در برنامه‌های باز توانی ریوی است که آموزش‌های لازم، تمرینات ورزشی متناسب و توصیه‌های تغذیه‌ای را در بر می‌گیرد. ترک دخانیات، چه در پیشگیری و چه در کاهش سرعت افت عملکرد ریه، حیاتی‌ترین اقدام درمانی محسوب می‌شود.

نقش مهم واکسیناسیون

نبوی در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از عفونت‌ها در بیماران مبتلا به COPD تصریح کرد: این بیماران باید به‌صورت سالانه واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند و برای تزریق واکسن پنوموکوک نیز حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنند. رعایت این توصیه‌ها نقش بسزایی در کاهش تشدید بیماری و عوارض ناشی از آن دارد.