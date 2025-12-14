خدمات به بیماران قلبی توسط اورژانس کاشان ۳۶ درصد افزایش داشته است

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای آبان ماه تاکنون پنج هزار و ۲۹ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ این شهرستان انجام شده که در جریان آن به چهار هزار و ۸۶۵ بیمار و مصدوم خدمات‌رسانی شده است.

وی با اشاره به آمار انواع موارد خدمت‌رسانی شده، افزود: از این میان دو هزار و ۱۹۰ مورد مربوط به انواع مصدوم ترافیکی و غیر ترافیکی، دو هزار و ۶۷۵ مورد مربوط به بیماری‌های مختلف بوده است که از این تعداد ۴۵۷ مورد مربوط به بیماران با ایست قلبی و مشکلات قلبی و ۱۹۷ بیمار مربوط به مشکلات تنفسی بوده‌اند.

رئیس اورژانس کاشان با بیان اینکه ۶۱ مورد از موارد قلبی، ایست قلبی با وضعیت حیاتی بوده است، تصریح کرد: ۳۰۴ مورد از بیماران قلبی نیز افراد بالای ۳۵ سال بوده‌اند که با توجه به وخامت حال به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که این آمار نشان می‌دهد این رده سنی در معرض خطر بیماری‌های قلبی در منطقه قرار دارند.

وی در ادامه به آمار مشکلات تنفسی اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۹۷ مورد بیمار تنفسی خدمت‌رسانی شده که ۸۱ مورد انتقالی به مرکز درمانی در گروه سالمندان بالای ۶۵ سال رخ داده و این موضوع آسیب‌پذیری این گروه سنی را نشان می‌دهد. همچنین در گروه سنی ۱۶ تا ۶۵ سال نیز نسبت درمان سرپایی (۳۱ مورد) به انتقال (۵۱ مورد)، نشان‌دهنده شدت قابل توجه موارد در این گروه است.

فرزندی پور افزود: در مدت مشابه سال قبل تعداد پنج هزار و ۵۶ مأموریت توسط اورژانس کاشان انجام شده که در این تعداد مأموریت به یک هزار و ۸۷۴ مصدوم ترافیکی و غیر ترافیکی و دو هزار و ۸۸۹ بیماری خدمت رسانی شده است و از مجموع چهار هزار و ۷۳۶ مورد بیماری و مصدوم، بیماران قلبی ۳۳۴ مورد و بیماران تنفسی ۳۰۷ گزارش شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در مقام مقایسه خدمات ارائه شده به بیماران قلبی توسط اورژانس کاشان از ابتدای آبان ماه سال جاری تاکنون نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است.

رئیس اورژانس کاشان تاکید کرد: این آمار هشدار اورژانس کاشان در مورد آسیب پذیری افراد بالای ۳۵ سال را کاملاً تأیید کرده و نشان می‌دهد آمار مراجعه بیماران قلبی در روزهایی که آلودگی هوا گزارش شده است به وضوح افزایش داشته است و این امر لزوم تمرکز بر پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی-عروقی را به عنوان یک اولویت سلامت عمومی در شهرستان کاشان فریاد می‌زند.

وی در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: در مواجهه با فردی که علائمی مانند درد قفسه سینه، تنگی نفس ناگهانی یا ضعف شدید دارد، باید فوراً با شماره ۱۱۵ تماس گرفته، بیمار را در حالت استراحت کامل قرار داده و از هرگونه فشار به وی جلوگیری کرد، زیرا دقایق اولیه، طلایی‌ترین زمان برای نجات جان بیماران قلبی-تنفسی است.