به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران تا ساعت ۱۰:۳۵ با رشد ۶۱ هزار و ۸۳۸ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۶۲۳ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۲ هزار و ۷۱۳ واحدی، از تداوم تحرک مثبت در کلیت بازار حکایت دارد.

ارزش معاملات بورس تهران به حدود ۸۹.۷ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز از ۱۹.۳ میلیارد سهم عبور کرد. تا این ساعت بیش از ۳۱۳ هزار معامله در بازار نقدی بورس به ثبت رسیده است.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۳۵۱ واحدی به سطح ۳۰ هزار و ۴۷۲ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس رقم قابل توجه ۸۶۲ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده که بخش مهمی از آن ناشی از جابه‌جایی‌های درشت و معاملات بلوکی بوده است.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از ۱۶.۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و در بازار پایه نیز ارزشی نزدیک به ۴ هزار هزار میلیارد تومان گزارش شده است. تعداد معاملات فرابورس از ۲۳۴ هزار فقره عبور کرده و حجم دادوستدها به حدود ۶.۲ میلیارد اوراق رسیده است.

رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد تقاضا تنها به نمادهای بزرگ محدود نبوده و بخش گسترده‌تری از بازار را در بر گرفته است.