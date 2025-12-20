پایان سبز بورس و فرابورس در ۲۹ آذر؛ افزایش ارزش معاملات

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در پایان معاملات روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ با تداوم روند صعودی شاخصها، روزی پرتحرک و مثبت را پشت سر گذاشت؛ بهگونهای که هم در بورس اوراق بهادار تهران و هم در فرابورس ایران، نماگرهای اصلی بازار با رشد قابلتوجهی همراه شدند و حجم و ارزش معاملات نیز از افزایش مشارکت سرمایهگذاران حکایت داشت.
در بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران، معاملات در ساعت ۱۳:۳۳ با رشد محسوس شاخصها به پایان رسید. شاخص کل بورس با افزایش ۹۳ هزار و ۴۹۹ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۸۲ واحد ایستاد؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر تحرک مثبت نمادهای بزرگ و شاخصساز بازار رقم خورد. همزمان، شاخص کل هموزن نیز با رشد ۲۲ هزار و ۷۲۷ واحدی به رقم ۱ میلیون و ۷۰ هزار و ۶۶۲ واحد رسید که نشاندهنده بهبود عمومی قیمتها و تحرک همزمان سهام کوچک و متوسط بازار است.
بر اساس آمارهای معاملاتی، ارزش بازار بورس تهران در پایان این روز معاملاتی به حدود ۱۱۵ هزار و ۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. در این بازار ۶۵۵ هزار و ۴۲۵ معامله به ثبت رسید که طی آن بیش از ۹۸ میلیارد و ۹۲۳ میلیون سهم دادوستد شد. ارزش معاملات بورس نیز به حدود ۵۵۴ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان رسید که بیانگر افزایش گردش نقدینگی و حضور فعال معاملهگران در دادوستدهای روزانه است.
در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران نیز همسو با بورس تهران، روزی مثبت را پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس (آیفکس) با رشد ۶۳۰ واحدی در سطح ۳۲ هزار و ۴۷۰ واحد متوقف شد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به حدود ۱۷ هزار و ۸۸۴ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش بازار پایه نیز رقمی در حدود ۴ هزار و ۲۸ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.
آمار دادوستدها در فرابورس نشان میدهد که طی این روز ۳۷۰ هزار و ۶۸۲ معامله انجام شده و حدود ۱۳ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ورقه بهادار میان معاملهگران دست به دست شده است. ارزش معاملات فرابورس نیز به رقم قابلتوجه ۱ میلیون و ۷۸۶ هزار میلیارد تومان رسید که سهم بالای اوراق مالی و ابزارهای بدهی در معاملات این بازار را برجسته میکند.
در مجموع، معاملات روز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد بازار سرمایه همچنان در فضای مثبت و پرتقاضا قرار دارد. رشد همزمان شاخص کل و هموزن در بورس تهران، افزایش ارزش و حجم معاملات و رونق دادوستدها در فرابورس ایران، همگی حاکی از تقویت انتظارات مثبت سرمایهگذاران و تداوم جریان نقدینگی در بازار سهام است؛ موضوعی که میتواند در صورت ثبات متغیرهای اثرگذار، چشمانداز کوتاهمدت بازار را همچنان در مسیر تعادل متمایل به صعود حفظ کند.
نظر شما