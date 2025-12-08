به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴، بازار سهام پس از یک روز پرمعامله با رشد شاخص‌ها و افزایش محسوس ارزش دادوستدها بسته شد.

در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با افزایش ۳۱ هزار و ۷۳۱ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز ۴‌هزار و ۵۹۶ واحد رشد کرد و به ۹۷۸ هزار و ۶۴۱ واحد رسید. ارزش بازار بورس به ۱۰۳ هزار و ۸۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

ارزش معاملات خرد بازار نقدی بورس امروز به ۱۳۹ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان رسید و بیش از ۵۵۲ هزار معامله انجام شد؛ حجم معاملات نیز ۳۱.۵ میلیارد سهم بود.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۹۳ واحدی، رقم ۲۹ هزار و ۷۳۲ واحد را ثبت کرد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۶ میلیون و ۳۰۵ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۳ میلیون و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسید.

تعداد معاملات فرابورس ۳۶۸ هزار فقره بود و ارزش معاملات امروز این بازار به ۶ میلیون و ۶ هزار میلیارد تومان با حجم ۱۸.۰۹ میلیارد واحد رسید.