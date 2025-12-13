به گزارش خبرگزاری مهر، مجید امانی، مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه ۱۵ تقاطع غیر همسطح در این دوره مدیریت شهری از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ مقاوم سازی و بهسازی لرزهای آنها به اتمام رسیده است، گفت: پل تقاطعهای غیر همسطح زیرگذر علم و فناوری منطقه ۲۱ (اسماعیل آباد)، زیرگذر حرم امام خمینی (ره)، زیرگذر هاشم آباد، بزرگراه یادگار امام (ره) با بلوار مرزداران، بزرگراه شهید بابایی با بلوار شهید روته (استخر)، بزرگراه شهید چمران با نمایشگاه بینالمللی تهران، بزرگراه آیتالله هاشمی رفسنجانی با بلوار سعادت آباد، آیتالله هاشمی رفسنجانی با بلوار فرحزادی، بزرگراههای شهید سلیمانی با حقانی، شهید همت با بلوار نلسون ماندلا، بزرگراه شهید همت با خیابان گاندی، بزرگراه شهید همت با خیابان ولیعصر (عج)، بزرگراه شهید فهمیده با بلوار چوگان، بزرگراه شهید فهمیده با بلوار شیشه مینا و بزرگراه شهید آوینی با خط راهآهن (کمربندی شهرری) از جمله این تقاطعاتی است که در این دوره از مدیریت شهری افتتاح شده است.
وی ادامه داد: ۷ تقاطع غیر همسطح در سال ۱۴۰۴ مقاوم سازی و بهسازی لرزهای آنها به بهره برداری رسید که این شامل پل تقاطعهای غیر همسطح بزرگراههای شهید همت با رودخانه کن، بزرگراه امام علی (ع) با خیابان شهید محمدی ریحانی (شیان)، بزرگراه یادگار امام (ره) با خیابان آزادی، بزرگراه صدر (تراز صفر) با زیرگذر شهید کاوه، بزرگراه صدر (تراز صفر) با زیرگذر کامرانیه، بزرگراههای شهید همت و شهید شیخ فضل اله نوری، بزرگراههای شهید تندگویان و آزادگان (صنیع خانی) میشود.
امانی با تاکید بر اینکه مجموعاً پلهای ۴۵ تقاطع غیر همسطح از ۶۶ تقاطع غیره مسطحی که نیاز به مقاوم سازی و بهسازی لرزهای دارد تاکنون مقاوم سازی شده است، خاطرنشان کرد: مقاوم سازی ۸ تقاطع غیر همسطح در دست انجام است. پل تقاطعهای غیر همسطح بزرگراههای شهید حکیم و شهید چمران، بزرگراه شهید آوینی با بلوار شهید دستواره (جوانمرد قصاب)، بزرگراه شهید آوینی (کمربندی شهرری) با جاده تهران- ورامین (عبدالرحمن صوفی)، بزرگراه شهید آوینی با راه آهن (ایستگاه شهید بهشتی)، بزرگراه یادگار امام (ره) با حدفاصل بزرگراه جلال آل احمد تا بزرگراه شهید شیخ فضل اله نوری، آزادراه تهران- قم با بزرگراه علامه عسگری (جوار حرم امام خمینی (ره))، بزرگراه یادگار امام (ره) با خیابان شهرداری، بزرگراه امام علی (ع) با خیابان شعبانلو نام تقاطعاتی است که مقاوم سازی آنها در دست اقدام است.
مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه از سال ۸۳ تا ۱۴۰۰ تنها ۲۳ پل مقاوم سازی شده بود، اظهار کرد: طی ۴ سال اخیر ۲۲ پل مقاوم سازی شده است.
امانی افزود: مقاوم سازی و بهسازی لرزهای پلهای سواره رو شامل تقویت ستونها با ژاکت بتنی، تقویت سرستونها با افزایش مقطع، عملیات پس کشیدگی، تقویت فونداسیون، خاکبرداری، تخریب، برچیدن کاور، مضرس کاری، کاشت میلگرد، آرماتوربندی، قالب بندی و بتنریزی، تعویض نئوپرن ها، اجرای پرایمر ستونها و خاکریزی است.
وی در پایان با بیان اینکه تعمیرات تخصصی پلهای سواره رو در ۴ پهنه شهر تهران نیز مجموعه اقداماتی است که موجب تردد روان و ایمن از روی پلهای سواره رو میشود، گفت: این تعمیرات شامل ترمیم و تعویض درز انبساط، ایزولاسیون، زهکش و سیستم جمع آوری آبهای سطحی، تعویض نئوپرن ها، ترمیم روکش پیاده روها، تیرها، ستونها، فونداسیون و کولههای بتنی، عرشه پل، تیرها و اتصالات فلزی و آسیبهای ناشی از آب شستگی ستونهای واقع در بستر رودخانهها میشود.
