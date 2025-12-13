دریافت 35 MB کد خبر 6687432 https://mehrnews.com/x39Rhd ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰ کد خبر 6687432 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰ نبود سیاستگذاری شفاف، بزرگترین چالش ورزش ایران مازیار مهرانی کارشناس ورزش گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ورزش ایران، نبود سیاستگذاری شفاف در قبال فدراسیونهاست. کپی شد مطالب مرتبط تهدید بزرگ برای استقلال و سپاهان؛ خارج از چارچوب فوتبال تیمداری نکنید! نمره قبولی برای ورزش ایران با یک نگرانی/از سیاست اعزام تا چالش میزبانی دلایل کم اثر شدن بهترین بازیکن استقلال/ اتفاقی که به آبیها لطمه زد انتخابات فدراسیون بدنسازی مجدد برگزار خواهد شد برچسبها فدراسیون ورزشی کمیته ملی المپیک پارالمپیک
