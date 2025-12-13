دریافت 35 MB
نبود سیاست‌گذاری شفاف، بزرگ‌ترین چالش ورزش ایران

مازیار مهرانی کارشناس ورزش گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ورزش ایران، نبود سیاست‌گذاری شفاف در قبال فدراسیون‌هاست.

