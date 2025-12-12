به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر، روز چهارشنبه ۱۹ آذر، در ورزشگاه خانگی خود میزبان تیم ملوان بود. این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا آبی‌ها دو امتیاز ارزشمند بازی خانگی را از دست بدهند و فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را از دست بدهند.

در جریان این بازی، کادر فنی و هواداران استقلال بارها نسبت به قضاوت «کوپال ناظمی» اعتراض کردند و تصمیمات این داور را مورد نقد قرار دادند. اعتراض‌ها در طول بازی بارها به چشم می‌خورد و نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از عملکرد داوری بود.

پس از پایان مسابقه، باشگاه استقلال با صدور یک بیانیه رسمی اعلام کرد که از داور بازی به مراجع ذی‌ربط شکایت خواهد کرد و خواستار بررسی دقیق عملکرد وی در این دیدار شد. در بیانیه باشگاه آمده است که این اقدام در راستای حفظ حقوق قانونی و ورزشی تیم و هواداران انجام می‌شود و استقلال انتظار دارد تا مراجع مربوطه با رسیدگی به این شکایت، پاسخ مناسبی ارائه دهند.

این دیدار همچنین حاشیه‌هایی برای آبی‌ها داشت و نگرانی‌ها در خصوص عدالت در قضاوت مسابقات، بحث‌ها و واکنش‌های زیادی در بین هواداران و کارشناسان فوتبال ایجاد کرده است.

علی چینی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در رابطه با عملکرد این تیم در بازی با ملوان اظهار داشت: استقلال فصل را با کمی کم و کاستی آغاز کرد، چرا که برخی بازیکنان دیر به تیم اضافه شدند، اما به تدریج تیم شکل گرفت و شاهد بردهای متوالی بودیم. این وقفه‌ای که برای فیفادی ایجاد شد، برای تیم‌هایی که در مسیر برد قرار دارند، می‌تواند دست‌اندازی در روند پیروزی‌ها ایجاد کند، زیرا از مسابقات دور می‌شوند. برعکس، برای تیم‌هایی که روند خوبی نداشتند، این وقفه فرصت بازسازی و آماده‌سازی مجدد است و می‌تواند مفید باشد.

فیفادی باعث افت استقلال شد

چینی ادامه داد: یکی از دلایل افت اخیر استقلال، می‌تواند همین وقفه باشد. علاوه بر آن، بازی دربی و دیدار با ملوان از جمله مسابقات سنگین بود. در بازی با ملوان شاهد بودیم که استقلال در نیمه اول عملکرد خوبی داشت اما در نیمه دوم کمی افت کرد که این موضوع به مسائل فنی تیم بازمی‌گردد.

حریفان دست یاسر آسانی را خوانده‌اند

او درباره عملکرد یاسر آسانی و نقش تعویض‌ها اظهار داشت: حرکات یاسر آسانی کاملاً تحلیل شده بود و تیم‌های لیگ برتر با بررسی دقیق، او را در جریان بازی خنثی کردند. تعویض‌هایی که انجام شد، به نظر من زیاد کارساز نبود، اما این موضوع به شرایط تیم و تصمیمات کادر فنی بستگی دارد. به نظر من می‌توان از آسانی در مرکز زمین پشت مهاجم استفاده کرد و رامین رضائیان سمت راست همراه با صالح هانی باشد. این ترکیب پیش از این هم کارآمد بوده و در ضربات ایستگاهی به تیم کمک می‌کند.

چینی در ادامه افزود: متأسفانه در چند هفته اخیر، برخی حاشیه‌سازی‌ها علیه استقلال آغاز شده است. امیدوارم مجموعه مدیریتی استقلال از جمله تاجرنیا و ساپینتو هوشمندانه عمل کنند و بازیکنان نیز با تمرکز خود روند تیم را به مسیر اصلی بازگردانند. مطمئنم که تیم دوباره روند پیروزی‌های متوالی خود را ادامه خواهد داد.

پنالتی ۱۰۰ درصدی استقلال گرفته نشد

وی در خصوص نقش داوری در دیدار اخیر استقلال مقابل ملوان گفت: در بازی دیروز صحنه‌ای رخ داد که متأسفانه VAR به درستی عمل نکرد. در صحنه برخورد صالح حردانی با مدافع ملوان، پای بازیکن مدافع به زمین گیر کرد و برخوردی با پای حردانی داشت که به نظر من ۱۰۰ درصد می‌توانست پنالتی باشد. کوپال ناظمی داور خوب ما است اما می‌توانست پنالتی را برای استقلال اعلام کند. به نظر من قضاوت باید به نحوی باشد که کیفیت بازی حفظ شود و هر تیمی، چه استقلال و چه دیگر تیم‌ها، بتوانند بازی جذاب و پُر گل ارائه دهند.

سازمان لیگ باید دیدار استقلال و خیبر را به تعویق بیاندازد

چینی درباره برنامه‌های آتی استقلال در لیگ و آسیا نیز گفت: استقلال بازی مهمی در آسیا و قبل از آن مقابل خیبر در خرم‌آباد دارد. فاصله بین این دو بازی زیاد نیست و امیدوارم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با استقلال تعامل داشته باشند و امکان عقب افتادن بازی خیبر فراهم شود تا تیم بتواند با آمادگی کامل به مصاف رقبا برود. در غیر این صورت، ساپینتو باید نیروهای خود را تقسیم کند و بازیکنان اصلی را برای بازی آسیایی حفظ کند، زیرا لیگ در ادامه فرصت جبران دارد اما بازی آسیایی یک مسابقه تک است و نیاز به تمرکز کامل دارد.

چینی در پایان اظهار داشت: به امید خدا تیم استقلال دوباره به روند پیروزی‌های خود بازخواهد گشت و انشاالله بتواند با تمام قوا در مسابقات آسیایی شرکت کند و از پرچم جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.