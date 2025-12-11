انتخابات فدراسیون بدنسازی مجدد برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی مورخ ١۴٠۴/٧/٢۶ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و نظر به استعلام از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شد جوابیه استعلام در خصوص مدرک تحصیلی مجید تلخابی، فرد منتخب مجمع مذکور- که طی نامه با مهر و امضای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خطاب به وزارت ورزش و جوانان صادر شده و از سوی نهاد صادر کننده مدرک نامبرده معتبر اعلام شده- فاقد اصالت است و بنابراین اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی نسبت به برگزاری مجدد فرایند مجمع انتخاباتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.