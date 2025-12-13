محمد حیدری، معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به برخی نگرانیها در خصوص افزایش احتمالی کرایه تاکسیها اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت بنزین، هیچگونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسیهای تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعمال نخواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، نرخ کرایه تاکسیها همچنان بر مبنای مصوبه سال جاری محاسبه میشود و رانندگان موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب میشود.
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه افزایش در زمینه دریافت کرایه، میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران به سازمان تاکسیرانی گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.
