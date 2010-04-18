امسال کمترین میزان اعتراضات به نرخ کرایه تاکسیها صورت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سنندجی با بیان این مطلب اظهار کرد: از تاریخ 1 /1/88 تا 29 /1/88 در مجموع 109 شهروند نسبت به افزایش نرخ کرایه تاکسی ها اعتراضاتی را اعلام کرده بودند اما امسال خوشبختانه میزان اعتراضات کاهش یافته و در مدت مشابه 94 مورد نسبت به افزایش نرخ کرایه ها و تخلفات برخی رانندگان اعتراض صورت گرفته است.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران افزود: سازمان تاکسیرانی با تمام توان بر عملکرد تاکسیها نظارت می کند و با رانندگانی که هرگونه وجهی را بیش از نرخ های مصوب دریافت کنند، برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای آنکه شهروندان راحت تر بتوانند تخلفات احتمالی را گزارش دهند شماره پلاک تاکسی ها بر روی برچسب نرخ کرایه ها که در داخل خودرو نصب می شود، درج شده است تا شهروندان به راحتی بتوانند با تماس با سامانه 1888 تخلفات احتمالی را گزارش کنند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: نصب برچسب نرخ کرایه ها در تاکسی های گردشی، ویژه و خطی و همچنین تنظیم نرخ های جدید در تاکسیمترها آغاز شده است و تا پایان هفته جاری تمام تاکسی ها باید برای دریافت برچسب نرخ های جدید و تنظیم تاکسی مترهای خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: برای آنکه تمام تاکسی ها برچسب نرخ های جدید کرایه ها را داشته باشند و تمام تاکسیمترها نیز براساس نرخ های مصوب تنظیم شود، هیچگونه هزینه ای از راننده گان برای این کار دریافت نمی شود.

سنندجی تاکید کرد: همچنین برای نظارت بهتر بر عملکرد تاکسی ها بازرسان نامحسوس در تمام مناطق فعال هستند، تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با رانندگان برخورد شود.

وی فعالیت و حضور مداوم گشتهای نظارتی سازمان تاکسیرانی را از دیگر اقداماتی دانست که در راستای کاهش تخلفات صورت می گیرد و گفت: در نهایت برای آنکه بتوانیم نظارت خوبی بر عملکرد تمام تاکسیها داشته باشیم به کمک و همیاری شهروندان نیازمندیم و از تک تک شهروندان می خواهیم که خود را ناظر براین کار بدانند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی افزود: در کنار برخورد با متخلفان باید از زحمات و تلاش رانندگانی که خود را موظف به رعایت قوانین می دانند با سرمایه شخصی و مشکلات زیاد به شهروندان خدمات رسانی می کنند و نقش مهمی را در جابه جایی روزانه مردم دارند تشکر و قدردانی کرد.