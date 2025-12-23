به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری معاون سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به مرجع قانونی تعیین نرخ کرایه تاکسی‌ها اظهار داشت: همه‌ساله بحث تأیید نرخ کرایه، مصوب شورای اسلامی شهر تهران است که به ما ابلاغ می‌شود و ما این را در خطوط اعمال می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر مصوبات سران قوا بر مدیریت شهری، توضیح داد: جلسات متعددی بابت نرخ کرایه تاکسی‌ها در طول سال برگزار می‌شود و در نهایت با الهاماتی که دارد و اصلاحاتی که انجام می‌گیرد، این موضوع به سازمان تاکسیرانی ابلاغ می‌شود و ما در خطوط، بحث نرخ کرایه را اعمال می‌کنیم.

نظارت روزانه و درخواست گزارش مردمی

معاون سازمان تاکسیرانی تهران در خصوص تخلفات احتمالی رانندگان در دریافت کرایه بالاتر از نرخ مصوب گفت: گشت‌های کنترلی و نظارتی به‌صورت روزانه در پایانه‌ها و خطوط داریم. نظارت کافی روی نرخ کرایه مصوب انجام می‌شود و حتی به‌صورت نامحسوس هم این موضوع بررسی می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افزایش غیرقانونی نرخ، به‌صورت مصداقی از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران اطلاع‌رسانی کنند.

راه‌اندازی سامانه بارکدی برای پرداخت الکترونیک و شفافیت نرخ

حیدری در تشریح ابزارهای نوین نظارتی اعلام کرد: ما سامانه برخطی داریم که روی برچسب‌های تاکسی‌ها بارکدی طراحی شده و به سامانه متصل است. شهروند می‌تواند با اسکن آن بارکد، نرخ کرایه مسیر را به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کند و از همان طریق پرداخت الکترونیکی انجام دهد.

به گفته وی، این سیستم حتی در صورت عدم امکان اسکن توسط شهروند، پیام نرخ دقیق را برای راننده ارسال می‌کند تا به مسافر نشان داده شود و از دریافت کرایه‌های بالاتر به صورت احساسی یا شخصی جلوگیری شود.

پیگیری تخلفات و اطلاع‌رسانی به شاکی

وی در پاسخ به چگونگی پیگیری حقوق شهروندان تأکید کرد: شهروندی که با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرد، ما موظف هستیم نتیجه بررسی، مسیر طی‌شده و نحوه رسیدگی به شکایت را به اطلاعش برسانیم و او را در جریان کامل موضوع قرار دهیم.

حیدری یادآور شد که رانندگان متخلف توسط کارگروه‌های انضباطی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند.

تلاش برای حذف نرخ‌گذاری دستی و سنتی

این مقام مسئول در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی برای شفاف‌سازی افزود: سامانه‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در دستور کار داریم تا نرخ کرایه‌ها به‌صورت سنتی و دستی نباشد. با مدیریت عامل محترم سازمان جلسات متعددی برگزار شده و ان‌شاءالله با اجرای این برنامه‌ها، شفافیت بیشتر می‌شود و مشکلات کاهش پیدا می‌کند.