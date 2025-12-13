وحشت اسرائیل نسبت به وقوع عملیات ضدصهیونیستی از سمت اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی نیروهای خود را در نوار مرزی با اردن مستقر کرده و پایگاه‌های نظامی که از زمان امضای توافق صلح با اردن در سال ۱۹۹۴ تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بودند را مجدداً فعال کرده است.

بر اساس این گزارش، آماده باش بی سابقه ارتش رژیم صهیونیستی در قبال اردن از ترس اجرای عملیات ضدصهیونیستی از سمت مرزهای این کشور صورت می‌گیرد.

یدیعوت آحارانوت اضافه کرد، رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق صلح با اردن ۴۶ پایگاه نظامی خود را در امتداد مرزهای اردن به صورت تدریجی تخلیه کرد اما بعد از وقوع عملیات طوفان الاقصی یک گروه به نام تیم سرخ برای بررسی احتمال اجرای عملیات ضدصهیونیستی از دیگر جبهه‌ها تشکیل داد و به این نتیجه رسید که مرزهای شرقی می‌تواند یکی از این جبهه باشد.