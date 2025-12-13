اذعان تایمز به ارتباط بین مزدوران یمنی و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله انگلیسی تایمز اطلاعات مهمی از عمق ارتباط بین رژیم صهیونیستی و مزدوران یمنی از جمله شورای انتقالی در عدن را فاش و اعلام کرد که شورای انتقالی هیئت‌هایی را برای دیدار با مقام‌های اسرائیلی ارسال و اذعان کرده که این طرف‌ها یک هدف مشترک علیه صنعا دارند.

این اطلاعات پس از ماه‌ها اقدامات سیاسی و رسانه‌ای منتشر می‌شود که طی آن مزدوران یمنی، به صورت مستقیم و از طریق سخنرانی‌های سیاسی و ابزارهای رسانه‌ای به ارتباط با رژیم صهیونیستی ابراز علاقه می‌کردند.

مهم‌ترین نکته در گزارش تایمز این است که شورای انتقالی در عدن امیدوار است حمایت ترامپ را برای گسترش عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در ازای به رسمیت شناخته شدن فوری استقلال جنوب یمن به دست آورد.

این اطلاعات نشان می‌دهد که پروژه جدایی‌طلبی در یمن با ابزارهای سعودی- اماراتی، یک پروژه سیاسی وابسته به محافل خارجی بویژه رژیم صهیونیستی است. «عادی‌سازی» نیز یکی از ابزارهای این پروژه است که برای کسب تأیید خارجی جهت ایجاد یک نهاد نامشروع استفاده می‌شود.

بر اساس این گزارش مزدوران یمنی این پروژه ابراز علاقه کرده‌اند که در مسیر خدمات امنیتی و سیاسی به دشمن صهیونیستی قدم بردارند و در ازای آن از حمایت خارجی برای بقای سیاسی خود بهره مند شوند.

به همین علت تحلیلگران اعتقاد دارند هرگونه تشدید تنش در منطقه تصادفی نیست، بلکه پروژه‌ای در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی است؛ به خصوص که رژیم صهیونیستی یمن را به عنوان بخشی محور مقاومت و بازدارندگی منطقه‌ای فعال علیه خود می‌بیند و پایداری صنعا و رشد توانمندی‌های آن را تهدیدی مستقیم علیه خود می‌داند.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به دنبال جذب مزدوران محلی است که قادر به اجرای دستور کار آن در دریای سرخ و جنوب باشند، چرا که در نتیجه عملیات نیروهای مسلح یمن در دریا، خسارت‌های استراتژیکی بزرگی در منطقه متحمل شده‌اند.