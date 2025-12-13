  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

سانسور سخنان خطیب مسجد الحرام درباره غزه جنجال‌برانگیز شد

اقدام یک شبکه سعودی در سانسور سخنان خطیب مسجد الحرام جنجال برانگیز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، شبکه الاخباریه عربستان بخشی از سخنان شیخ صالح بن حمید خطیب مسجد الحرام در خطبه‌های نماز جمعه را سانسور کرد. وی در این بخش از سخنانش تاکید کرده بود که همگان باید کودکان فلسطینی را به عنوان الگوی قهرمانی و مردانگی مقابل رژیم صهیونیستی برای کودکان خود ترسیم کنند.

کاربران فضای مجازی با انتقاد از سانسور این بخش از سخنان خطیب مسجد الحرام نسبت به آن واکنش نشان دادند.

خطیب مسجد الحرام همچنین گفته بود که فلسطین و قدس در قلب‌های مسلمانان و اعراب باقی خواهند ماند.

