تاکید مصر و فرانسه بر ضرورت تشکیل کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی خود با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه نوار غزه رایزنی کرد.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت آغاز یک روند سیاسی فراگیر که در نهایت به تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی بیانجامد تاکید کردند.

السیسی همچنین تصریح کرد که آتش بس در غزه باید تثبیت شده و به سمت مرحله دوم آن حرکت کند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی به مرحله نخست این آتش بس نیز پایبند نبوده و با حملات بی شمار علیه نوار غزه آن را نقض کرده است.

رئیس جمهور مصر بر ضرورت ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه و آغاز مرحله بازسازی این باریکه تاکید کرد.