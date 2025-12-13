سفر گوترش به بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به منظور شرکت در مراسم اعلام رسمی پایان فعالیت نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) به بغداد سفر کرد.

فواد حسین وزیر خارجه عراق در جریان استقبال از گوترش گفت که بغداد مراتب تقدیر عراق را از نقش سازمان ملل و یونامی ابراز می دارد.

وزیر خارجه عراق بیان کرد: پایان مأموریت یونامی نشان دهنده پیشرفت و ثبات و توانایی بغداد برای اداره امور ملی و تقویت حاکمیت و نهادهای قانون اساسی عراق است.

از طرفی دیگر گوترش خرسندی و افتخار خود نسبت به همکاری با عراق را ابراز داشت.

وی همچنین بر تداوم حمایت این نهاد بین‌المللی از عراق از طریق چارچوب همکاری متناسب با مرحله آتی که موجب تقویت توسعه پایدار و شراکت بین‌المللی می‌شود، تاکید کرد.