محورهای نشست خبری السودانی و گوترش در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در کنفرانس مطبوعاتی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بغداد گفت: عراق با فداکاری‌های فرزندانش توانست بر تروریسم پیروز شود.

وی افزود: پایان مأموریت یونامی به معنای پایان شراکت با عراق نیست. روابط ما با هیئت یونامی محوری است.

این مقام عراقی اشاره کرد که انتخابات پارلمانی اخیر سازمان یافته‌ترین انتخابات بوده است.

او گفت: ما مایل به ایجاد روابط با سازمان ملل بر پایه‌های متوازن هستیم. ما در زمان حساس منطقه و جهان سیاست متوازنی را اتخاذ کردیم.

نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق ما انتخاب برهم صالح رئیس جمهور پیشین عراق به عنوان کمیسر سازمان ملل در امور پناهندگان را تحسین می‌کنیم.

از سوی دیگر گوترش نیز گفت: عراق امروز کشوری دارای امنیت است. به عراق به خاطر برگزاری موفق اتخابات پارلمانی تبریک می گوییم. شاهد شجاعت و ثبات و اصرار عراق در غلبه بر تروریسم بودیم.

دبیر کل سازمان ملل افزود: با نخست وزیر عراق اوضاع غزه و ضرورت احترام به آتش بس را مورد رایزنی قرار دادم.

او گفت: هدف ما حمایت از عراق و دولتش است. ما پایبندی عراق به بازگرداندن شهروندانش از اردوگاه الهول در سوریه را ارج می نهیم. مایه مباهات سازمان ملل است که در عراق نقش آفرینی کرده است. عراق هم اکنون کشوری عادی است و باید دنیا آن را بفهمد.