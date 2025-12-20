  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

گوترش: چرخه بی‌پایان خشونت باید شکسته و آتش‌بس در غزه کاملا اجرا شود

گوترش: چرخه بی‌پایان خشونت باید شکسته و آتش‌بس در غزه کاملا اجرا شود

دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی بدون محکوم کردن ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه گفت: چرخه بی‌پایان خشونت باید شکسته و آتش‌بس در غزه کاملا اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز شنبه در سخنانی بر ضرورت پایان دادن به درگیری‌ها و ایجاد یک چشم انداز سیاسی روشن برای آینده فلسطین تأکید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم در غزه در این خصوص گفت: چرخه بی پایان خشونت باید شکسته و آتش بس غزه کاملاً اجرا شود. درگیری‌هایی شد که جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند، باید متوقف شوند.

آنتونیو گوترش، سپس اضافه کرد که فلسطینیان بیش از هر چیز به یک «افق تازه امید» نیاز دارند و توافق آتش‌بس باید به طور کامل و بدون نقص اجرا شود.

وی سپس در ادامه اضافه کرد که باید مسیر برای دستیابی به «راه‌حل دو دولتی» به گونه‌ای نهایی و «بازگشت ناپذیر» هموار شود تا صلح پایدار در منطقه برقرار گردد.

کد خبر 6696193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خاویر پرز دکوئیار کجا و این کجا
    • محمد IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      با تشکر از زحمات جناب اقای گوترش و همه عزیزانی که هر روز برای تثیت صلح و توسعه تلاش میکنند. به نظر میرسد که نیروی محرکه چرخش خشونت از رقابت تاوان زا برای قدرت افزایی به جای رقابت از (مولفه های حرکت و توسعه ) تولید میشود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها