پایان مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم شکوری، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد همدان با اعلام این خبر اظهار کرد: این دوره از مسابقات طی دو روز متوالی و با برگزاری ۲۳ مسابقه برگزار شد که در نهایت دو تیم به صورت مستقیم به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

وی افزود: مسابقه فینال بین دو تیم «مشکات» از حوزه علمیه همدان و «نورا» از دانشگاه بوعلی‌سینا با موضوع «رویکرد امنیت‌محور به اینترنت به‌جای رویکرد حقوق‌محور، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد میان شهروندان و حاکمیت می‌شود» برگزار شد که در پایان تیم مشکات برنده این مرحله شد.

شکوری با اشاره به حضور داوران این دوره از رقابت‌ها افزود: دکتر عقیقی از دانشگاه پیام نور همدان، دکتر گیاه‌شناس از دانشگاه آزاد همدان و دکتر قاسمی از دانشگاه بوعلی سینا داوری این مسابقات را بر عهده داشتند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد همدان به حضور دانیال موحد، قهرمان سیزدهمین دوره ملی این مسابقات در مرحله نیمه نهایی و فینال اشاره کرد و گفت: در مراسم افتتاحیه نیز اسدالله ربانی‌مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان و دکتر مهدی میرزاپور، رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان حضور داشتند.

اعضای تیم مشکات را ابوالفضل محمدی‌نوا، علی مرشدی، محمدحسن قلخانباز و محمدحسین اسدبیگی و اعضای تیم نورا را سیدمهدی مرتضوی‌آزاد، نیما میرزایی، زهراالسادات تهامی و مینو گلاب‌بخش تشکیل می‌دادند.

همچنین تیم «پارادایم» از دانشگاه پیام نور همدان و تیم «سپهر سخن» از دانشگاه ملی مهارت به ترتیب مقام‌های سوم و چهارم این دوره از رقابت‌ها را کسب کردند.