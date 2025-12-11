آغاز جریان جدید توسعه در کرمانشاه با رویکرد دروازه زیارت و تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فضلای کرمانشاهی مقیم قم اظهار کرد: سفر هیئت دولت در اردیبهشت امسال ششمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود و از پربارترین سفرها به شمار می‌رود. در این سفر ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی، ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه برای توسعه استان کرمانشاه مصوب شد.

وی افزود: در جریان حمله تجاوزکارانه رژیم به استان، کرمانشاه طی ۱۲ روز ۱۱۰ بار بمباران شد و ۶۶ شهید تقدیم کرد و خسارات گسترده به بار آمد. مردم همان‌گونه که در دفاع مقدس ثابت قدم بودند، امروز نیز ایستادگی کردند. حضور آیت‌الله غفوری و مدیران در کنار مردم نقش مهمی در ایجاد آرامش و مدیریت شرایط داشت.

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه امسال میزبان یکی از موفق‌ترین دوره‌های اربعین بود؛ تردد زائران ۱۳ درصد افزایش یافت و بیش از یک میلیون و صد هزار تردد از مرز خسروی ثبت شد. زیرساخت‌های مرزی نیز با هدف عبور کاروان‌های عتبات در طول سال در حال تکمیل است.

روایت استاندار از کاهش کم‌سابقه بیکاری و شکل‌گیری راهبرد دروازه زیارت و تجارت

استاندار کرمانشاه بیان کرد: نرخ بیکاری استان برای نخستین بار در پنجاه سال گذشته تک‌رقمی شده و کرمانشاه در یک سال گذشته ۶ تا ۷ پله در شاخص بیکاری ارتقا پیدا کرده است.

وی در ادامه تشریح کرد: عنوان کرمانشاه، دروازه زیارت و تجارت برای راهبرد جدید استان انتخاب شده و بر همین اساس توسعه زیرساخت‌های مرزی، بازارچه‌ها و مسیرهای ارتباطی با عراق با جدیت در حال پیگیری است. ساماندهی تجارت مرزی و حذف تدریجی پدیده کولبری از برنامه‌های استان است و تاکنون ۷۴ هزار مرزنشین در سامانه تجارت مرزی ثبت شده‌اند و ماهانه سهمیه مشخص دریافت می‌کنند.

جهش تولیدات کشاورزی، گسترش صنایع و حرکت کرمانشاه به سمت قطب سوم پتروشیمی کشور

استاندار با اشاره به رشد قابل‌توجه تولیدات کشاورزی گفت: تولید چغندرقند چند برابر شده و استان با یک پله ارتقا به رتبه پنجم کشور رسیده است. توسعه کشت زعفران، ساخت کارخانه‌های جدید قند، مکانیزاسیون و استفاده از روش‌های نوین آبیاری از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی استان است.

وی افزود: توسعه عدالت آموزشی از اولویت‌های اصلی کرمانشاه است و امسال قبولی کنکور ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت در کنار مجموعه‌هایی مانند پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار گرفته که اشتغال دانش‌آموزان پس از پایان تحصیل را تضمین می‌کند.

استاندار تأکید کرد: سه پتروشیمی فعال و سه پتروشیمی در حال ساخت کرمانشاه را در مسیر تبدیل شدن به قطب سوم پتروشیمی کشور قرار داده است. آغاز عملیات منطقه آزاد تجاری و صنعتی قصرشیرین، توسعه منطقه ویژه سومار و بررسی ۱۳۶۰ واحد تولیدی نیمه‌فعال نیز از دیگر برنامه‌های اقتصادی مهم استان است.

وی ظرفیت تولید شیلات استان را ۵۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۲۱ هزار تن تولید داریم و امسال افزایش ده هزار تنی هدف‌گذاری شده است.

تأکید بر نیازهای فرهنگی، نقش محوری آیت‌الله غفوری و ضرورت توجه به میراث دفاع مقدس

استاندار کرمانشاه با اشاره به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی شهر خاطرنشان کرد: با پیگیری امام جمعه کرمانشاه طرح مصلای بزرگ کرمانشاه تهیه شده و مراحل اجرا در دستور کار است. وی تأکید کرد: کرمانشاه به دلیل تنوع قومی و مذهبی، موقعیت مرزی و حساسیت‌های متعدد، نیازمند یک نقطه اتکا در مدیریت اجتماعی است و حضور آیت‌الله غفوری به عنوان لنگر آرامش نقش حیاتی در ثبات استان داشته است.

وی افزود: ظرفیت‌های تاریخی و دفاع مقدس کرمانشاه کمتر از خوزستان نیست و برنامه‌ریزی برای قرار گرفتن ارتفاعات دالاهو و مرصاد، موزه دفاع مقدس، گیلانغرب و دیگر مناطق در مسیر کاروان‌های راهیان نور ضروری است.

استاندار همچنین درباره پیشنهاد طلاب برای ایجاد صندوق حمایت مالی تصریح کرد: اگر چارچوب قانونی فراهم باشد، تأمین منابع برای این صندوق سخت نخواهد بود و حتی ارقام پنج تا ده میلیارد تومانی نیز قابل تأمین است.