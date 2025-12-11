نشست فرماندار مشهد با دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی بعدازظهر پنجشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به چالش‌های شهرستان اظهار کرد: کم‌آبی و خشکسالی‌ها از قدیم در این شهر وجود داشته است و همه متولیان این شهر از دیرباز بنا به وسع و ظرفیت‌های زمان برای حل این مشکل چاره اندیشی کرده‌اند.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه ۲۶۰ میلیون مترمکعب مصرف آب شرب و ۳۰ میلیون مترمکعب مصرف آب فضای سبز مشهد در سال است، افزود: عمده سدهای تأمین کننده آب شرب مشهد با وضعیت کم‌آبی شدید روبرو هستند و ما با چنین شرایطی در حال مدیریت وضعیت هستیم.

وی با بیان اینکه پروژه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تأمین آب شرب شهرستان مشهد مشخص کرده‌ایم، ادامه داد: با همه سختی‌ها و کمبودها تلاش کردیم تا آب در مشهد جیره‌بندی نشود. بر این اساس در شهر مشهد و پیرامون آن، نزدیک ۶۰۰ حلقه چاه آب وجود دارد.

حسینی تصریح کرد: اصولاً برنامه ما برای تأمین آب شرب مشهد، بهره‌مندی از ۷۰ درصد آب‌های سطحی و ۳۰ درصد از آب‌های زیرزمینی است که اکنون این به معادله بر اثر کم‌آبی برعکس شده است.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه ۸۸۹ چاه هم در شهرستان مشهد برای حوزه کشاورزی وجود دارد، عنوان کرد: یکی از پروژه‌هایی که برای تأمین آب شرب شهرستان مشهد مقدس در نظر داریم، سد شوریجه بوده که در انتهای رودخانه کشف‌رود واقع شده و دارای حجم آب‌گیری ۱۲۰ میلیون مترمکعب می‌باشد و ظرفیت بسیار خوبی خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح کرد: برابر این اصل قانون اساسی، اصل اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم و معترضین را سه دسته می‌دانیم. باید گفت؛ بخشی از اعتراضات به حق تلقی می‌شود مانند مال‌باختگان خرید خودرو و شاکیان از یک نمایندگی و یا پرستاران که به دنبال احقاق حقوق خود هستند. در مواردی ما قطعاً در جهت احقاق حق معترضین همراه آنان هستیم.

حسینی ادامه داد: اما بعضی از اعتراضات به گونه‌ای است که فرد تصور می‌کند، این اعتراض او «به حق» است. به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان مشهد مقدس باید بگویم در فرمانداری مشهد مقدس این اراده وجود دارد تا در فضایی تعاملی، صمیمی و طی یک فرآیند «گفت و گو محور» از افرادی که اعتراض دارند پذیرایی به عمل آوریم، آنها را اقناع کنیم و اگر راهی برای پاسخ قانونی به مطالبه آنان وجود داشته باشد، راهنمایی درست صورت گیرد. باید گفت؛ برخی خواسته‌ها هم غیرقانونی و ناحق است و هیچ راهی هم برای تعریف راه قانونی برایشان وجود ندارد که در این صورت با پاسخ منفی مواجه خواهد شد.

فرماندار مشهد به مقوله اتباع پرداخت و تاکید کرد: دولت به دنبال ساماندهی اتباع است که بتوانیم کنترل و نظارت بیشتری بر آنان داشته باشیم. البته افغانستانی‌های آماده سرمایه‌گذاری در ایران هم هستند و چندی پیش در قالب همایشی که ویژه سرمایه‌گذاران افغانستانی برگزار شد، این آمادگی را اعلام کردند. در این رابطه شاید نیاز به برخی اصلاحات و آئین نامه‌ها باشد که در حال پیگیری از طریق نمایندگان هستیم.

وی در پاسخ به سوالی دیگر پیرامون وضعیت حاشیه شهر مشهد، تبیین کرد: در حاشیه شهر مشهد مقدس ۱ میلیون نفر ساکن هستند. بر این اساس، تعارضاتی بین حاشیه شهر و متن شهر وجود دارد که در حال مدیریت این تعارضات هستیم.

حسینی با بیان اینکه شهرستان مشهد مقدس دارای تلفیقی از قومیت‌ها است، بیان کرد: در بحث بازآفرینی فضای شهری، مصمم هستیم تا وضعیت را به شکل مطلوبی مدیریت کنیم.

فرماندار مشهد همچنین با اشاره به پیشنهاد یک دانشجو تاکید کرد: در بحث کاهش حضور خودروهای سنگین در صدمتری با همکاری پلیس راهور، تمهیدات لازم را پیش‌بینی و اجرا خواهیم کرد.

وی همچنین به روحیه همدلی و وفاق در بین مدیران شهرستان پرداخت و گفت: شورای تأمین شهرستان مشهد مقدس به لحاظ هماهنگی و هم‌افزایی در سطح بسیار خوب و مطلوبی است و جای دارد از زحمات تمامی اعضای این شورا قدردانی کنیم.

گفتنی است؛ تأمین آب شرب شهرستان، آلودگی هوا، اشتغال جوانان، حاشیه شهر، مقوله‌های اجتماعی و....از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان بود که حول محور این موضوع در این نشست صمیمانه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لازم به ذکر است؛ احمد شافعی معاون سیاسی، اجتماعی و انتخابات فرمانداری، محمدرضا دانشورنیا معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری، محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، سیدمرتضی حیدری معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در این نشست حضور داشتند.