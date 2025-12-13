به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیأت وزیران، ساعات کاری دستگاههای اجرایی از ابتدای دیماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.
وی افزود: ساعات کاری واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در شهر تهران بهصورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحدهای استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ساعات آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و شعب بانکها مطابق مصوبات قبلی هیأت وزیران اجرا میشود و مشمول این تغییر نیست.
