۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

جزئیات ساعت کاری جدید؛ بانک‌ها و مدارس مستثنی شدند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیأت وزیران، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای دی‌ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.

وی افزود: ساعات کاری واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران به‌صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحدهای استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ساعات آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها مطابق مصوبات قبلی هیأت وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست.

    • فرح بایبوردی IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      سلام چرا همیشه واحد بهداشتی استثنا است مگه اونایی که در بهداشت کار می کنند آدم نیستند چرا از طرف کادر بهداشت تصمیم می گیرید چرا از خودشان نمی پرسید خسته اند کادر بهداشت خسته از تصمیمات ناعادلانه
    • ایرانی IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      خرج و مخارج زندگی بالا هست چه شما بگین چه نگین مردم بفکر کارخودشون هستن ، این اعلام ساعتها فقط برای کارمندان دولتی با قرارداد دائم مصداق دارد نه شرکتها خصوصی.
    • بهرام غلامی IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      باسلام و عرض ادب و احترام خدمت منتشران آقایان محترم بنده به همراه چند نفر از همکاران در شهر خودمون خدمت نمی‌کنیم و هروز در رفت و آمد هستیم. منطقه ما گاهی وقت ها به قدری سرد میشود و برف و سرما آنقدر شدید هست که ما تا به مقصد برسیم دیر میشود یعنی از ساعت 5/30 از خونه می‌زنیم بیرون تا رسیدن به محل کار یه ساعت و ده دقیقه زمان میبره حالا اگه این دستور العمل برای بانکها پیش نیاید ما مجبوریم سر کار نریم یا با تن زخمی و سر و کله شکسته به سر کار حاضر بشیم خواهشاً اگه تعطیله برای همه باشه

