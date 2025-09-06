  1. اقتصاد
ساعات کاری بانک‌ها تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی گفت که ساعات کاری بانک ها تا پایان شهریور تغییر نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور در برنامه رادیو اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت آغاز ساعات کاری ادارات اظهار داشت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران این حق را دارد که برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین، تنظیم، تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌هایی بپردازد. یکی از این مصوبات، مربوط به تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ است.

وی در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور هم اظهار کرد: تغییر ساعت رسمی کشور توسط مجلس تصویب شد و در سال ۱۴۰۱، هیئت وزیران یک تصویب‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که به عنوان مصوبه مادر در نظر گرفته می‌شود.

او در خصوص ساعات کاری ادارات گفت: ساعت کاری واحدهای صنعتی ساعت ۷ صبح، واحدهای نظامی و انتظامی ساعت ۶:۳۰ صبح، ادارات دستگاه‌های اجرایی هم ساعت ۸ صبح (با امکان تغییر شناور از ۷ تا ۹) و واحدهای عملیاتی و استانی: از ساعت ۷ از ۱۵ شهریور، شنبه هفته آینده شروع خواهد شد.

وی در خصوص ساعات آغاز مدارس گفت: مقطع ابتدایی ساعت ۸ صبح (با آمادگی از نیم ساعت قبل)،مقطع متوسط ساعت ۷:۳۰ صبح، بانک‌ها ساعت ۷:۳۰ صبح (حضور کارمندان از ساعت ۷) خواهد بود.

سخنگوی سازمان اداری استخدامی هم بیان کرد: در استان قزوین و البرز، سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) فعال شده و به زودی در تهران نیز اجرا خواهد شد. مردم می‌توانند هرگونه اختلال یا نارضایتی از خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی را اطلاع دهند.

وی در خصوص مراکز آموزش عالی هم گفت: ساعت ۸ صبح برای بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت و مراکز آموزش عالی اعلام شده است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف به شناور شدن ساعت شروع کار یکی از والدین (در خانواده‌های شاغل) هستند و بانوان سرپرست خانوار نیز مشمول این قانون خواهند بود.

او بیان کرد: مدارس از اول مهرماه شروع به کار خواهند کرد و مقطع ابتدایی معمولاً یک مقدار زودتر شروع می‌کند. جشن شکوفه‌ها در ۳۱ شهریور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این تغییرات به خاطر ناترازی‌های انرژی و مصرف بهینه انرژی در نظر گرفته شده است ولی باید منتظر باشیم که ساعات دقیق‌تر وزارت نیرو اعلام کند.

