ترامپ بار دیگر تایلند و کامبوج را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد که تایلند و کامبوج را به اعمال تعرفههای جدید تهدید کرده است.
وی گفت: درست ۱۰ دقیقه پیش، قبل از اینکه شما بیایید، از تعرفهها استفاده کردم تا درگیری جدیدی را که میان تایلند و کامبوج به وجود آمده، مهار کنم.
این مقام آمریکایی افزود: به آنها گفتم اگر جنگ ادامه پیدا کند، نهتنها توافق تجاری را لغو میکنم، بلکه بر کشور شما تعرفه وضع خواهم کرد. هیچکس جز من نمیتواند چنین کاری انجام دهد.
ترامپ گفت که تعرفهها ابزار مهمی در سیاست خارجی دولت او به شمار میروند و اگر دیوان عالی آمریکا برخی از تعرفههای اعمالشده از سوی او را غیرقانونی اعلام کند، این موضوع برای واشنگتن، بسیار بد خواهد بود.
وی تأکید کرد که در چنین شرایطی نیز مبانی حقوقی لازم برای اعمال تعرفههای جدید را پیدا خواهد کرد.
در شرایطی که ترامپ مدعی است تایلند و کامبوج را تهدید به اعمال تعرفه کرده، جنگ در این منطقه ادامه دارد. تداوم جنگ بین این دو کشور آسیایی به نوعی شکست سیاست ادعایی کاخ سفید مبنی بر «ایجاد صلح از موضع قدرت» است.
