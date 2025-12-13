تیر دستاوردسازی ترامپ به سنگ خورد؛ تنش میان کامبوج و تایلند ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کشور کامبوج اعلام کرد تمامی گذرگاههای مرزی با تایلند را بهطور فوری و تا اطلاع ثانوی بسته است.
این تصمیم در پی تشدید تنشهای نظامی در مرز مورد مناقشه دو کشور اتخاذ شده؛ جایی که درگیریهای شدید به کشته شدن دستکم چهار نظامی تایلندی منجر شده است.
در همین حال، «آنوتین چارنویراکول» نخست وزیر تایلند هرگونه توافق آتشبس با کامبوج را رد و تأکید کرد که انفجار مین زمینی که به جان باختن نظامیان تایلندی انجامید، «حادثه عادی جادهای» نبوده است.
وی افزود کشورش عملیات نظامی را ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود آسیبی دیگر رخ نخواهد داد.
این تحولات درحالی رخ میدهد که شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که شیفته مصادره دستاوردهای سیاسی به نام خود است، مدعی شده بود که آتش بس دوباره میان کامبوج و تایلند در تماسی که با رهبران این دو کشور گرفته، برقرار شده است.
رئیس جمهوری آمریکا در ماه جولای گذشته نیز مدعی شده بود که توانسته به با میانجیگری و وساطت نخست وزیر مالزی، آتش بس میان کامبوج و تایلند برقرار کند؛ آتش بسی که آن هم تا چند روز پیش بیشتر دوام نیاورد و عمر آن بیشتر از ۲ ماه نبود.
