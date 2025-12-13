تأکید تایلند بر تداوم جنگ با کامبوج؛ «بانکوک» ادعای ترامپ را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنوتین چارنویراکول» نخستوزیر تایلند، طی پیامی در فیسبوک اعلام کرد: ما به عملیات نظامی تا زمانی که هیچ تهدیدی متوجه خاک و مردم ما نباشد، ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به حمله جنگندههای این کشور به مواضعی در خاک کامبوج، افزود: اقدامات امروز صبح ما خود گویای موضع ماست.
نخستوزیر تایلند، ادعای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تصادفی بودن انفجار کنار جادهای و کشته شدن نظامیان تایلندی را رد و تأکید کرد که انفجارها، قطعاً تصادفی نبودهاند.
ترامپ جمعه گذشته در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که رهبران تایلند و کامبوج توافق کردهاند تا تیراندازی را متوقف و به توافق صلح بازگردند.
وی همچنین مدعی شد انفجار کنار جادهای که باعث کشته و زخمی شدن چندین نظامی تایلندی شد، «تصادفی» بوده است.
در شرایطی که ترامپ مدعی شده تایلند و کامبوج، درگیریها را متوقف کرده اند، وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که جنگندههای اف -۱۶ تایلند همچنان اهدافی در داخل خاک این کشور را بمباران میکنند.
این درگیریها در ۸۰۰ کیلومتر مرز بین تایلند و کامبوج در جریان است و ریشه در اختلافات دیرینه بر سر مالکیت معابد تاریخی دارد. درگیریهای اخیر باعث آوارگی حدود نیم میلیون نفر در دو کشور و کشته شدن حداقل ۲۰ نفر شده است.
