بسته شدن گذرگاههای مرزی کامبوج با تایلند

وزارت کشور کامبوج اعلام کرد که ورود و خروج از تمام گذرگاه‌های مرزی با تایلند به طور کامل به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت کشور کامبوج اعلام کرد که ورود و خروج از تمام گذرگاه‌های مرزی با تایلند به طور کامل به حالت تعلیق درآمده است.

از سوی دیگر نخست وزیر تایلند گفت که توافق آتش بسی با کامبوج درکار نیست.

این در حالی است که وزارت دفاع کامبوج در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد، تایلند را به «تجاوز مسلحانه و هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی» متهم و اعلام کرده بود که نیروهای این کشور در برابر آنچه «اقدامات تجاوزکارانه» می‌خواند، ایستادگی خواهند کرد.

در مقابل، ارتش تایلند نیز با رد این اتهامات، اعلام کرده بود که در چارچوب «حق دفاع مشروع» از حاکمیت و امنیت ملی خود اقدام کرده است.

