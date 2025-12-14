به گزارش خبرنگار مهر قاسم نوده فراهانی با اشاره به وضعیت بازار کالاهای معیشتی اعلام کرد: در سطح کشور هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد و ذخایر کالا به اندازه کافی پیش‌بینی شده است، اما مشکل اصلی بازار گرانی کالاهاست که ریشه آن به نوسانات نرخ ارز بازمی‌گردد.

به گفته وی، برای تمامی کالاها برنامه‌ریزی لازم انجام شده و حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز با وجود پیش‌بینی دشمنان برای بروز ناآرامی، کشور با کمبود کالا مواجه نشد.

او با بیان اینکه بازار کشور به‌صورت منظم و حداقل هفته‌ای دو بار رصد می‌شود، افزود: در آستانه شب یلدا نیز شیوه‌نامه‌ای واحد به سراسر کشور ابلاغ شده و تشدید بازرسی‌ها از ۱۵ آذر تا ۳ دی‌ماه در دستور کار قرار گرفته است.

فراهانی با تفکیک دو مفهوم «گرانی» و «گران‌فروشی» تأکید کرد: کسبه در کف بازار گران‌فروش نیستند، زیرا قیمت کالا برای آنان بر اساس فاکتور خرید مشخص می‌شود. گرانی به حلقه‌های بالادستی یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان بازمی‌گردد که باید درباره قیمت‌ها پاسخگو باشند. با این حال، بازرسان بر عملکرد اصناف نظارت دارند و در صورت تخلف، برخورد قانونی و قضائی انجام می‌شود.

وی کنترل مبدا تولید را مهم‌تر از کنترل کف بازار دانست و افزود: مواد اولیه تولید با ارز و نوسانات آن گره خورده است. به عنوان نمونه، قنادان عنوان می‌کنند که روغن ۱۶ کیلویی که پیش‌تر با قیمت حدود ۱.۵ میلیون تومان تهیه می‌کردند، اکنون باید با قیمت ۳.۵ میلیون تومان خریداری کنند. همچنین سهمیه رسمی کافی نیست و تولیدکننده ناچار است مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده چندنرخی بودن برخی کالاهاست.

در ادامه، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأیید اظهارات فراهانی گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۵ آذر آغاز شده و تا ۳ دی‌ماه ادامه دارد. در این طرح، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از بازرسان افتخاری، حضور تعزیرات در بازار به‌صورت مستمر و پررنگ‌تر دنبال می‌شود.

وی افزود: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و گشت‌های مشترک به‌طور منظم انجام می‌شود؛ به‌طوری که در هفته گذشته حتی از یک کارخانه بزرگ لبنی نیز بازدید نظارتی صورت گرفت. رایگانی درباره وضعیت روغن اظهار کرد: به‌زودی اتفاقات مثبتی در حوزه توزیع این کالا رخ خواهد داد و رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار شب یلدا تصریح کرد: کمبودی در این حوزه نداریم و لوگوی ویژه شب یلدا نیز برای رعایت ضوابط به اصناف ابلاغ شده است. بیشترین مصرف مربوط به آجیل و شیرینی است و در حوزه گل و مواد پروتئینی نیز تأکید کرده‌ایم که نباید عده‌ای از این شرایط سوءاستفاده کنند.

او همچنین به تأثیر نوسانات قیمت مواد اولیه بر تولید اشاره کرد و گفت: تولیدکننده زمانی که برای سفارش مجدد مواد اولیه اقدام می‌کند، با افزایش قیمت مواجه می‌شود و در نتیجه ناچار است تولید را کاهش داده و کالا را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کند. به اعتقاد وی، بانک مرکزی باید حداقل برای شش ماه ثبات نرخ ارز را حفظ کند.

فراهانی درباره وضعیت میوه نیز اظهار داشت: با توجه به چهارفصل بودن کشور، کمبود میوه نداریم و قیمت برخی اقلام مانند گوجه‌فرنگی که اخیراً افزایش یافته بود، اکنون به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده و باز هم کاهش خواهد یافت. با این حال، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود که از ۱۰ تومان به حدود ۱۰۰ تومان رسیده و دستمزد کارگران، بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر گذاشته است.

در پایان، سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به نقش عرضه و تقاضا در بازار گفت: برخی تصمیمات کلان مانند حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا رفع انحصارهای وارداتی موجب افزایش قیمت‌ها شده، اما با تصمیمات دولت و ستاد تنظیم بازار، وفور کالا در دستور کار قرار دارد و تمرکز اصلی بر نظارت قیمتی خواهد بود.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، از طریق شماره ۱۳۵ یا سامانه‌های پیامکی سازمان تعزیرات گزارش دهند.

فراهانی نیز با تأکید بر نقش بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر بازار به بخش خصوصی واگذار و دولت صرفاً نقش نظارتی ایفا کند، نه‌تنها خللی ایجاد نمی‌شود بلکه بخش خصوصی با تکیه بر اعتبار خود حتی آمادگی ورود به حوزه واردات کالا را نیز دارد.