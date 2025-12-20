به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به وضعیت بازار شب یلدا گفت: برای تأمین اقلام پرمصرف این مناسبت، از جمله انواع میوه، از قبل برنامهریزیهای لازم انجام شده و در حال حاضر به میزان کافی و حتی بیش از نیاز، کالا در انبارها و میادین موجود است.
وی با تأکید بر اینکه مردم نباید نگران کمبود باشند، افزود: مسئله اصلی در این ایام، نظارت بر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان است. بر همین اساس، نظارتها در روزهای منتهی به شب یلدا تشدید شده و تاکنون حدود ۱۰۵ هزار بازرسی از واحدهای صنفی در سطح شهر تهران انجام شده است.
رستگار با بیان اینکه سود صنوف بر اساس قانون و ضوابط سازمان حمایت از مصرفکنندگان تعیین میشود، اظهار کرد: اگر واحدی قیمت غیرواقعی درج کرده باشد، در صورت ثبت شکایت، قطعاً با آن برخورد قانونی خواهد شد.
مردم حتماً فاکتور خرید خود را نگه دارند
رئیس اتاق اصناف تهران از مردم خواست حتماً فاکتور خرید خود را نگه دارند و افزود: فاکتور، سند خرید است و در صورت مشاهده گرانفروشی، امکان پیگیری دقیق را فراهم میکند.
وی همچنین به توزیع مناسب میوه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: زنجیره تولید، تأمین و توزیع بهصورت مستمر فعال است و در میادین و فروشگاهها هیچ کمبودی وجود ندارد. قیمتها نیز باید بهصورت شفاف نصب شود.
رستگار در ادامه با اشاره به نظارت بر کیفیت میوهها تصریح کرد: واحدهای صنفی موظف به عرضه کالا با کیفیت مناسب هستند و در صورت مشاهده تخلف در کیفیت یا قیمتگذاری، برخورد جدی انجام خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار برای مواجهه با هرگونه کمبود یا افزایش قیمت احتمالی، برنامهریزی لازم را انجام داده و اجازه نخواهد داد بازار شب یلدا با التهاب مواجه شود.
