آغاز اجرای پروژه «حیاط تهران» توسط سازمان نوسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اعلام آغاز اجرای پروژه «حیاط تهران» در منطقه ۲ گفت: این طرح در راستای خروج محلههای فرسوده از بافت ناکارآمد و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان اجرا میشود و پیشبینی میکنیم حداکثر تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: در قالب پروژه کلید به کلید، واحدهای مسکونی جدید در اراضی متعلق به شهرداری ساخته خواهد شد. عملیات اجرایی فاز اول پروژه نیایش شامل گودبرداری و اجرای فونداسیون آغاز شده و بر اساس برنامهریزی، واحدها ظرف دو سال تکمیل و آماده تحویل میشوند.
کمالیزاده درباره جابهجایی ساکنان توضیح داد: انتقال مردم در سه قالب انجام میشود؛ یا واحد مسکونی معوض به آنان واگذار میشود و یا در قالب طرح کلید به کلید، واحدهای جدید در فاصلهای کوتاه از محل سکونت فعلی تحویل میشوند.
وی تأکید کرد: در چارچوب این طرح، محدوده فعلی سکونت ساکنان به فضای شهری با کاربریهای متنوع شامل پارک، فضای سبز، گردشگری و اتصال به روددره اوین، درکه تبدیل خواهد شد و تنها ۱۴ درصد کل محدوده به واحدهای مسکونی و خدمات وابسته اختصاص مییابد.
کمالیزاده در پایان افزود: سازمان نوسازی شهر تهران با همکاری شهرداری منطقه ۲ بهعنوان مجری اصلی پروژه تلاش میکند محله اسلامآباد را به الگویی از نوسازی شهری با کیفیت و مشارکت مردمی تبدیل کند.
نظر شما